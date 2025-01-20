Китай в 2024 году обновил рекорд импорта нефти из России

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году сохранила статус ведущего экспортера нефти в Китай, доведя объем поставок до нового рекорда - 108,47 млн тонн, по данным Главного таможенного управления КНР.

В среднесуточном выражении объем поставок нефти из России в Китай в 2024 году составил 2,19 млн б/с против 2,14 млн б/с в 2023-м. Российское сырье обошлось Пекину в $60,2 млрд, что на 2,8% больше, чем в 2023 году.

Вторым крупнейшим экспортером нефти в КНР вновь стала Саудовская Аравия, однако поставки из королевства в прошлом году снизились на 8,5% - до 78,64 млн тонн, или 1,55 млн б/с. За данный объем Китай заплатил $47,86 млрд.

Потеря Саудовской Аравией доли на китайском рынке нефти объясняется растущими поставками из Малайзии, которую отраслевые аналитики считают промежуточным пунктом по доставке в страну более дешевого сырья из Ирана и Венесуэлы. По итогам прошлого года Китай увеличил импорт нефти из Малайзии на 28,4%, до 70,33 млн тонн, что соответствует 1,39 млн б/с. Затраты Пекина на нее составили $38,3 млрд.

Ирак в 2024 году выбыл из лидирующей тройки экспортеров нефти в Китай, однако объем его поставок в Поднебесную вырос на 7,7%, до 63,64 млн б/с. Это соответствует 1,24 млн б/с. КНР заплатила за иракскую нефть в прошлом году почти $40 млрд.

Как сообщалось, Китай в 2024 году импортировал 553,4 млн тонн нефти, что на 1,9% меньше, чем в предыдущем году. В среднесуточном выражении объем поставок нефти в КНР составил 11,04 млн б/с против 11,28 млн б/с в 2023-м. Стоимость приобретенного сырья снизилась на 3,9%, до $324,8 млрд.