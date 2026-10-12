Новак отметил, что из-за Ормуза рынок недополучает 6-7 млн б/с

Основную часть повышения цен на нефть "съели" рост стоимости фрахта, страхования

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг Ормузского пролива блокирует поставку на мировой рынок значительного объема нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести".

"Сегодня на полях Мирового нефтяного конгресса, проходящего в Эр Рияде, состоялась встреча министров, в том числе министров стран ОПЕК+, на которой мы обсудили текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке, обсудили, как исполняется соглашение. Вот, что важно – мы отметили, что на рынок до сих пор с Ормузского пролива не поступает порядка 6-7 млн баррелей в сутки, и это действительно существенно", - отметил он.

По его словам, это вносит дисбаланс между спросом и предложением, также наблюдается серьезная волатильность на рынке.

"Кроме этого, очень подробно обсудили ситуацию, связанную с ростом цен на перевозки в мире, на фрахт, на страхование, которые выросли по отдельным направлениям от пяти до десяти раз", - продолжил он. "Министры отмечали, что большую часть повышения цены взяли на себя именно рост фрахта и рост стоимости перевозок и страхования", - пояснил вице-премьер, отметив, что в цене учитываются риски, связанные с недостатком транспортных средств и закрытием Ормузского пролива.

Поэтому "мы выразили обеспокоенность в нашем заявлении, договорились совместно мониторить ситуацию, работать с международными организациями", чтобы эта ситуация стабилизировалась, добавил Новак.