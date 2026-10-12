В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2026 год стали американские ученые Роберт Холл и Майкл Вудфорд. В Нобелевском комитете сообщили, что премия вручается "за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации".

В пресс-релизе поясняется, что лауреаты премии по экономике в этом году разработали новые макроэкономические модели, которые существенно улучшили наши возможности применять эффективную стабилизационную политику. На основе этих моделей своевременная налогово-бюджетная и кредитно-денежная политика может сгладить подъемы и спады экономики. Отмечается, что разработанные этими исследователями модели позволяют взглянуть на экономику не только с точки зрения "перспектив макроуровня", но и с учетом решений, принимаемых отдельными домохозяйствами и коммерческими предприятиями.

В прошлом году премию получили американец Джоэль Мокир, француз Филипп Агьон и канадец Питер Хоуитт – "за объяснение инновационного экономического роста".

Нобелевские лауреаты 2026 года

Нобелевской премии по литературе за 2026 год удостоилась канадская писательница Энн Карсон, лауреатами премии по химии стали французский ученый Анри Каган и японский ученый Кенсо Соаи, Нобелевской премией по физике отмечен Фрэнсис Хальцен, в номинации "физиология и медицина" победили американский ученый Карл Дейссерот и ученые из Германии Петер Хегеман и Георг Нагель.

В 2026 году Нобелевской премии исполняется 125 лет. К юбилею Нобелевский фонд увеличил призовой фонд на 1 млн крон до 12 млн крон (около $1,2 млн). В том случае, если лауреатами станут несколько человек, сумма делится поровну между ними, но одну премию нельзя разделить более чем между тремя победителями. Лауреаты также получают дипломы и нобелевские медали. Награды традиционно будут вручены в Стокгольме и Осло 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.

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