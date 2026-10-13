МВФ символически повысил прогноз роста мировой экономики

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Мировая экономика продолжает демонстрировать устойчивость, хотя и неравномерную по регионам и странам, при этом возможности для ее адаптации в краткосрочной перспективе стремительно сокращаются, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). В первой половине года экономическая активность сохранялась на более высоком уровне, чем ожидалось, несмотря на затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке и сохраняющееся напряжение в мировой торговле, отмечается в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), который осенью выходит в рамках годовых встреч МВФ и Всемирного банка.

Стойкая среди бурь

На этом фоне МВФ незначительно повысил прогноз роста мировой экономики на 2026 год по сравнению с июльским вариантом - на 0,1 п.п., вернувшись тем самым к апрельским 3,1% против 3,5% по итогам прошлого года. На 2027 год прогноз остался прежним - рост чуть ускорится (до 3,4%) и практически сравняется с показателем 2025 г.

Отсутствие негативных изменений в условиях более продолжительного, чем ожидалось изначально, периода волатильности на мировом энергорынке, МВФ объясняет двумя главными факторами. Во-первых, это перестройка логистики, увеличение производства в незатронутых конфликтами странах, использование резервов и альтернативных источников энергии. Во-вторых - импульс глобальной активности продолжает придавать инвестиционный бум, вызванный всплеском вложений в проекты сферы искусственного интеллекта.

Мировая экономика в последние несколько лет продемонстрировала недюжинную способность справляться с потрясениями, отмечает МВФ. "Начиная с 2023 г прогнозы WEO недооценивали темпы роста мировой экономики три года подряд, хотя отклонения были небольшими. Это заставляет задуматься, действительно ли импульс экономического цикла оказался сильнее, чем предполагалось, или повторяющиеся шоки привели к структурным улучшениям в способностях экономик справляться с новыми условиями и адаптироваться к ним", - говорится в докладе.

В факторах, обусловивших эту устойчивость мировой экономики в 2023-2025 гг, МВФ видит сочетание ситуативных и институциональных факторов, а также противодействующих им сил. Во время агрессивного ужесточения глобальной ДКП мировая экономика избежала типичной для таких условий "жесткой посадки", и произошло это за счет денежных резервов, которые домохозяйства и компании сформировали благодаря фискальным стимулам периода пандемии, а также длительному периоду низких процентных ставок (он способствовал переходу к кредитованию с более длительными сроками погашения и фиксированной процентной ставкой).

Эту стойкость мировая экономика снова продемонстрировала в первом полугодии, отмечает МВФ, хотя под общими цифрами кроется растущая страновая дифференциация.

"Технологический цикл придал импульс спросу за счет крупных инвестиций в искусственный интеллект. Взаимодействие этих факторов - геополитики и технологий - привело к разделению мировой экономики на две части: благоприятные условия торговли или экспорт и инвестиции, связанные с технологиями, дают некоторым странам преимущество, в то время как другие сталкиваются с ростом расходов на импорт и снижением спроса. Использование резервов и способность к адаптации помогли экономикам справиться с негативными потрясениями", - говорится в докладе.

"Однако возможности для адаптации не безграничны. Запасы сократились, рынки сырьевых товаров остаются уязвимыми, фрагментация может еще больше снизить эффективность, длительная неопределенность в конечном итоге может еще больше подорвать доверие, ограничения на энергоносители могут ослабить импульс, основанный на искусственном интеллекте, а условия финансирования могут резко измениться по целому ряду причин, включая проблемы финансовой устойчивости", - отмечает МВФ, добавляя, что среднесрочные перспективы экономического роста остаются "неутешительными по историческим меркам и неравномерными в разных странах".

Инфляция, нефть и торговля

Фонд сохранил на 2026 год свои ожидания относительно инфляции - он ждет роста мировых потребительских цен на уровне 4,7%. В июле, апреле и январе он повышал свою оценку на 0,3 п.п., 0,6 п.п. и на 0,1 п.п. В 2027 году фонд ожидает роста мировых цен на 4,1% по сравнению с 3,9%, которые прогнозировал в июле.

Прогноз по инфляции в странах с развитой экономикой повышен на 0,1 п.п. до 3,1% в 2026 году, и на 0,3 п.п., до 2,7% в 2027 году. Прогноз по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам в 2026 году снижен на 0,1 п.п., до 5,7%, в следующем году ожидается замедление инфляции до 5,1%, что выше июльского прогноза на 0,3 п.п.

Оценка средней цены нефти в 2026 и 2027 годах продолжает повышаться. МВФ отмечает, что затяжная патовая ситуация или дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке могут поддерживать высокие и нестабильные цены на энергоносители и продовольствие, возобновить инфляционное давление, ухудшить бюджетный и внешний балансы и оказать давление на экономический рост. Рост цен, вызванный перебоями в физических поставках, имеет более масштабные и устойчивые макроэкономические последствия, чем рост цен, вызванный геополитическими рисками, говорится в докладе.

Так, в этом году МВФ ждет рост средней цены на нефть на 41,3% вместо 31,8%, которые прогнозировал в июле, до $95,74 за баррель (в июле оценивалась в $89,27 за баррель, в апреле - $82,22, в январе - в $62,13, речь идет о среднеарифметическом значении стоимости трех разных бенчмарков - Brent, WTI и Dubai).

В 2027 году, по мнению МВФ, снижение цены будет менее существенным, чем ожидалось ранее - на 8,7% вместо 11,8%, до $87,39 ($78,7 - в июльском прогнозе, в апрельском - $75,97, в январском - $62,17).

МВФ также продолжил улучшать прогноз роста объема мировой торговли. На 2026 год оценка повышена на 1,1 п.п. после +0,7 п.п. в июле и по 0,2 п.п. в январе и апреле. Теперь в текущем году МВФ ждет роста этого показателя на 4,6%. Прогноз на 2027 год увеличен на 0,4 п.п. - до 4,7% (в июле повышение прогноза было на 0,5 п.п., в апреле - на 0,7 п.п.).

Даже с учетом неоднократного улучшения прогноза темпы роста мирового товарооборота относительно результата 2025 г (+5%) замедлятся, а в 2027 году, по оценке МВФ стабилизируются; это обусловлено сдерживающим влиянием тарифов и перестройкой производственных цепочек при сохранении высокой активности в сфере торговли технологической продукцией.

Страновые прогнозы

МВФ понизил свой июльский прогноз роста российской экономики в 2026 и 2027 гг на 0,2 п.п., теперь ожидает рост на 0,9% ежегодно. Ранее МВФ повышал оценку роста ВВП РФ на 2026 год с 0,8% до 1,1% после того как в январе, напротив, снижал ее на 0,2 п.п. по сравнению с октябрьским прогнозом. В июле прогноз не менялся.

Оценка фонда на текущий год находится выше прогноза Минэкономразвития РФ, повышенного в сентябре до 0,6% с 0,4%. При этом оценка МВФ попадает в диапазон прогноза Банка России - 0-1%.

Оценка же на 2027 год ниже ожиданий и Банка России (диапазон 1,5-2,5%), и Минэкономразвития (1,4%).

Прогноз роста экономик стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2026 и 2027 годах снижен на 0,1 п.п., до 3,7% и 4,4% соответственно. Оценка роста ВВП развитых стран МВФ в 2026 году, напротив, повышена на 0,4 п.п. до 2,1%, на 2027 год прогноз остался на уровне 1,8%.

Фонд снизил оценку роста экономики Китая как в текущем, так и в следующем году на 0,1% до 4,5% и 4% соответственно.

Экономика Индии, по мнению фонда, будет расти на 7% в год (ранее ожидался рост на 6,4% и 6,7%).

МВФ снизил прогноз по экономике Бразилии - ждет роста на 2,2% в этом году по сравнению с предыдущей оценкой в 2,4% и на 1,9% в 2027 году (предыдущий прогноз 2,2%).

МВФ по-прежнему ждет роста ВВП США в 2026 году на уровне 2,3%. В 2027 году оценка по американской экономике улучшена на 0,1 п.п., также до 2,3%.

Прогноз роста экономик стран еврозоны в текущем году улучшен на 0,2 п.п. - до 1,1%, на следующий год остался прежним - 1,2%.

Прогноз по экономике Германии улучшен на 2026 год на 0,6 п.п. до 1,3%, и на 2027 год - на 0,1 п.п., до 1,1%.

По ВВП Франции оценка на оба года снижена на 0,2 п.п., до 0,4% и 0,7%.

Прогноз по Испании повышен на 0,4 п.п. до 2,5% в 2026 году, на следующий год остался прежним - 1,8%, по Италии - повышен до 0,8% и 0,6% (было по 0,5%).

Оценка роста ВВП Великобритании на 2026 год была увеличена до 1,3% с 1%, на 2027 год - снижена до 1,2% с 1,3%.

Рост экономики Японии составит 0,7% ежегодно (на 2026 год оценка была 0,6%, на 2027 год - не изменилась).