Объем торгов на Мосбирже в выходные 10-11 октября обновил рекорд

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Объем торгов на фондовом рынке "Московской биржи" в выходные 10-11 октября достиг рекордных 92,8 млрд рублей, говорится в сообщении площадки.

Это более чем в 3,7 раза превышает средний объем торгов на сессии выходного дня с начала 2026 года. Предыдущий максимум был зафиксирован на выходных 28 февраля - 1 марта (тогда США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана) на уровне 68,8 млрд рублей.

Объем торгов акциями и паями 10-11 октября составил 87,9 млрд рублей, облигациями - 4,9 млрд рублей. Сделки совершали 165 тыс. частных инвесторов, что на 37,5% больше, чем в среднем на сессии выходного дня с начала 2026 года.

Объем торгов на срочном рынке в выходные составил 143 млрд рублей, что почти втрое выше, чем в среднем в этом году.

"Торги в выходные дни в очередной раз показали свою востребованность в условиях быстро меняющегося новостного фона: на фондовом рынке - это возможность оперативно ребалансировать портфель ценных бумаг, на срочном рынке - возможность хеджирования и участия в движении цены различных, в том числе глобальных, активов", - отметила биржа.

Торги в выходные на Мосбирже проводятся с 9:50 до 19:00.