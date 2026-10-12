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Новак сообщил о переговорах компаний РФ и потенциальных покупателей дизтоплива

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российские компании ведут переговоры с потенциальными покупателями российского дизельного топлива, а также между министерствами энергетики РФ и США, сообщил российский вице-премьер Александр Новак в интервью ИС "Вести".

По его словам, в соответствии с договоренностями между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, правительство РФ "оперативно выпустило распоряжение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива и возможности поставок его на мировые рынки, и в том числе на рынки Соединенных Штатов Америки".

Ранее действовали санкции, которые были сняты американцами на шесть месяцев, напомнил он. "И сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки", - уточнил Новак.

Александр Новак
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