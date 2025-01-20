ЦБ РФ повторил сигнал о необходимости поддержания жестких ДКУ для замедления инфляции

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Устойчивое инфляционное давление остается высоким, а рост спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, поэтому Банк России сохраняет ключевую ставку на высоком уровне, говорится в комментарии ЦБ.

"Поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к цели", - отметил регулятор.

ЦБ ждет, что инфляция вернется к цели в 4% в 2026 году, будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Рост цен в декабре 2024 года с сезонной корректировкой в годовом выражении составил 14,2% против 13,8% в ноябре (в III квартале - 11,3%, во II квартале - 8,8%, в I квартале - 5,9%). Годовая инфляция в декабре ускорилась до 9,52% с 8,88% в ноябре.

"Большинство показателей устойчивого роста цен возросли к предыдущему месяцу. Это свидетельство того, что расширение внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания физических объемов выпуска. Ослабление рубля, произошедшее в предыдущие месяцы, является дополнительным проинфляционным фактором, который воздействует на цены широкого круга товаров и услуг", - подчеркивает ЦБ.

Вклад в инфляцию товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой в декабре был менее существенным, чем в ноябре, но оставался положительным. В основном это сокращение было связано с замедлением роста цен на услуги связи, сильно подорожавшие в ноябре, и плодоовощную продукцию, отмечает ЦБ.