Поиск

ЦБ РФ повторил сигнал о необходимости поддержания жестких ДКУ для замедления инфляции

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Устойчивое инфляционное давление остается высоким, а рост спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, поэтому Банк России сохраняет ключевую ставку на высоком уровне, говорится в комментарии ЦБ.

"Поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к цели", - отметил регулятор.

ЦБ ждет, что инфляция вернется к цели в 4% в 2026 году, будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Рост цен в декабре 2024 года с сезонной корректировкой в годовом выражении составил 14,2% против 13,8% в ноябре (в III квартале - 11,3%, во II квартале - 8,8%, в I квартале - 5,9%). Годовая инфляция в декабре ускорилась до 9,52% с 8,88% в ноябре.

"Большинство показателей устойчивого роста цен возросли к предыдущему месяцу. Это свидетельство того, что расширение внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания физических объемов выпуска. Ослабление рубля, произошедшее в предыдущие месяцы, является дополнительным проинфляционным фактором, который воздействует на цены широкого круга товаров и услуг", - подчеркивает ЦБ.

Вклад в инфляцию товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой в декабре был менее существенным, чем в ноябре, но оставался положительным. В основном это сокращение было связано с замедлением роста цен на услуги связи, сильно подорожавшие в ноябре, и плодоовощную продукцию, отмечает ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре снизился до 1,9 трлн рублей

Китай в 2024 году снизил импорт пива из РФ на 14,4% и нарастил поставки в РФ в 1,9 раза

Президентский совет выступил против возможности для ПАО не утверждать дивполитику

LME включила Гонконг в список пунктов доставки металлов

Китай в ноябре неожиданно снизил импорт газа на фоне подорожания СПГ

Тирасполь готов покупать газ через компанию "Молдовагаз"

Курс биткойна обновил рекорд, поднявшись выше $109 тыс.

Курс биткойна обновил рекорд, поднявшись выше $109 тыс.

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в 2024 г. вырос до рекордных $15,2 млрд

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в 2024 г. вырос до рекордных $15,2 млрд
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5725 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });