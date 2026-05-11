Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $104 за баррель

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти днем в понедельник из-за ослабления надежд на скорое завершение ближневосточного конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:07 по московскому времени дорожают на $2,68 (2,65%), до $103,97 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,59 (2,71%), до $98,01 за баррель.

На минувшей неделе обе эталонные марки подешевели более чем на 6% благодаря надеждам, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что его не устраивает переданное Тегераном предложение об урегулировании конфликта.

"Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана. Мне он не нравится. Он совершенно неприемлем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в воскресенье.

"Было ожидание, что по каким-то дипломатическим каналам удастся добиться более позитивных результатов, - отметила Эмили Эшфорд из Standard Chartered. - Но мы все еще в той же патовой ситуации, и каждый день и каждую неделю рынок теряет новые баррели".

Глава Saudi Aramco Амин Насер заявил в воскресенье, что нефтяной рынок потерял порядка 1 млрд баррелей нефти за последние два месяца из-за ближневосточного конфликта, в результате которого прекратились поставки через Ормузский пролив. Он предупредил, что в случае затягивания текущей ситуации более чем на несколько недель нормализации ситуации на рынке ранее 2027 года ждать не стоит.