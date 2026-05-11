Поиск

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $104 за баррель

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти днем в понедельник из-за ослабления надежд на скорое завершение ближневосточного конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:07 по московскому времени дорожают на $2,68 (2,65%), до $103,97 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,59 (2,71%), до $98,01 за баррель.

На минувшей неделе обе эталонные марки подешевели более чем на 6% благодаря надеждам, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что его не устраивает переданное Тегераном предложение об урегулировании конфликта.

"Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана. Мне он не нравится. Он совершенно неприемлем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в воскресенье.

"Было ожидание, что по каким-то дипломатическим каналам удастся добиться более позитивных результатов, - отметила Эмили Эшфорд из Standard Chartered. - Но мы все еще в той же патовой ситуации, и каждый день и каждую неделю рынок теряет новые баррели".

Глава Saudi Aramco Амин Насер заявил в воскресенье, что нефтяной рынок потерял порядка 1 млрд баррелей нефти за последние два месяца из-за ближневосточного конфликта, в результате которого прекратились поставки через Ормузский пролив. Он предупредил, что в случае затягивания текущей ситуации более чем на несколько недель нормализации ситуации на рынке ранее 2027 года ждать не стоит.

Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $104 за баррель

Пожар на Череповецком меткомбинате не повлияет на производственную программу "Северстали"

Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,8%

Новак заявил, что Минэнерго пока не заключило соглашения с нефтяниками по поставкам топлива

 Новак заявил, что Минэнерго пока не заключило соглашения с нефтяниками по поставкам топлива

Транснефть планирует выплату дивидендов по итогам 2025 года

 Транснефть планирует выплату дивидендов по итогам 2025 года

Новак отметил, что большинству стран Юго-Восточной Азии интересны энергоресурсы РФ

Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

 Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

NBC News считает, что Иран может несколько месяцев выдерживать блокаду США

Структура владения нефтехимической группой "ЭКТОС" сменится на российскую

 Структура владения нефтехимической группой "ЭКТОС" сменится на российскую

Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов

 Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9343 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов