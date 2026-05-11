Пожар на Череповецком меткомбинате не повлияет на производственную программу "Северстали"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Пожар на территории коксохимического производства Череповецкого металлургического комбината "Северстали" не отразится на производственной программе компании, сообщил гендиректор дивизиона "Северсталь российская сталь" Евгений Виноградов на своей странице ВКонтакте.

О пожаре на территории комбината 11 мая сообщил глава Череповца Андрей Накрошаев в своем телеграм-канале. Площадь возгорания достигла 300 кв. метров, горели бочки с бензолом и маслом. Возгорание было ликвидировано в 12:12 мск в понедельник.

В "Северстали" "Интерфаксу" уточнили, что "производственных потерь по итогам пожара нет".

ЧерМК - ключевой актив группы "Северсталь". Как сообщалось, ориентир производства стали "Северсталью" в этом году - 11,3 млн тонн металла.