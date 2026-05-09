Новак заявил, что Минэнерго пока не заключило соглашения с нефтяниками по поставкам топлива

Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Министерство энергетики пока не заключило соглашения с нефтяными компаниями о поставках топлива на внутренний рынок, работа по этому направлению продолжается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Еще не подписаны, но в процессе. Постановление правительства вышло, утверждающее форму данного соглашения. Сейчас идет работа Минэнерго с компаниями по как раз подписанию", - сказал Новак.

Он отметил, что власти рассчитывают, что действие соглашений будет распространяться на весь 2026 год.

В конце апреля правительство утвердило постановление о соглашениях для стабилизации и развития внутреннего рынка нефтепродуктов: соответствующие документы Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны заключить с нефтяными компаниями.

В перечень нефтяных компаний, с которыми профильным ведомствам предстоит подписать соглашения, вошли "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром", "Татнефть", ННК, "ФортеИнвест", "НефтеХимСервис", "Газпром нефтехим Салават", "ТАИФ-НК". Каждая из перечисленных компаний владеет одним или несколькими НПЗ мощностью более 1 млн тонн в год.

Соглашениями будут регулироваться объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции.

Минэнерго Александр Новак
