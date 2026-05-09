Транснефть планирует выплату дивидендов по итогам 2025 года
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Транснефть по итогам 2025 года традиционно планирует дивиденды, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Будут выплачены", - сказал он, не уточнив уровень потенциальных выплат акционерам.
Дивидендная политика "Транснефти" предусматривает, что на выплаты акционерам направляется не менее 25% нормализованной чистой прибыли по МСФО. При этом последние годы эмитент, согласно распоряжению правительства, платит больше - 50% от данного показателя.
По итогам 2024 года компания направила на выплаты акционерам 143,7 млрд рублей, или 198,25 руб./акция.
Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", составленному на основе расчетов аналитиков российских инвесткомпаний и банков, дивиденды "Транснефти" за прошлый год могут составить 186 руб./акция.