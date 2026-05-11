Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,8%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник растет благодаря отсутствию эскалации геополитической напряженности во время прошедшего парада Победы в Москве, а также на фоне дорожающей нефти (июньский фьючерс на Brent превысил $104,5 за баррель) из-за ослабления надежд на скорое завершение ближневосточного конфликта. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 1,8%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2645,24 пункта (+1,8%), индекс РТС - 1121,6 пункта (+1,8%). Лидируют в росте на Мосбирже акции "Аэрофлота" (+3,1%), "ВК" (+3,1%), "Татнефти" (+2,9%), "ММК" (+2,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 мая, составляет 74,2963 руб. (-32,46 копейки).

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (+2,8%), "Норникеля" (+2,8%), "Роснефти" (+2,6%), "Газпрома" (+2,4%), АФК "Система" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,2% и +1,3% "префы"), "Русала" (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,8%), "Московской биржи" (+1,6%), "Северстали" (+1,4%), "МТС" (+1,4%), "Т-Технологии" (+1,4%), ВТБ (+1,3%), "Полюса" (+1,3%), "ФосАгро" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), Сбербанка (+1,1% и +1,1% "префы"), "Хэдхантера" (+1,1%), "Яндекса" (+1%).

"Транснефть" (+0,4%) по итогам 2025 года традиционно планирует дивиденды, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Будут выплачены", - сказал он, не уточнив уровень потенциальных выплат акционерам.

Президент США Дональд Трамп вечером в минувшую пятницу заявил в соцсети Truth Social, что с 9 по 11 мая между Россией и Украиной будет действовать режим прекращения огня, "перемирие будет подразумевать приостановку любых ударов, а также обмен военнопленными по 1 тыс. человек от каждой страны". По словам Трампа, запрос на перемирие направил лично он, и президенты РФ Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский согласились на него.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в субботу, 9 мая, заявление Трампа о возможной отправке делегации США в Москву для переговоров по украинскому урегулированию, сказал в интервью программе "Вести", что конкретики пока нет, но Москва была бы готова принять делегацию. Также Песков сообщил, что попыток срыва празднования Дня Победы 9 мая не было.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговорный процесс по украинскому урегулированию в настоящее время не продвигается, но США, тем не менее, готовы играть роль посредника, чтобы добиться завершения боевых действий. Рубио отметил, что Вашингтон "готов играть роль посредника, если эти усилия могут быть продуктивными".

Тем временем Минобороны РФ сообщило в субботу и в воскресенье, что Украина нарушила режим перемирия: ВСУ наносили удары по гражданским объектам в регионах РФ, позициям российских войск в зоне специальной военной операции. В этих условиях, отметило ведомство, Вооруженные силы РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что в трехсторонних переговорах по Украине взята пауза, о следующих раундах договоренностей пока не достигнуто. По словам Ушакова, США не отказываются от участия в украинском урегулировании, и инициатива Трампа о перемирии и обмене пленными является свидетельством этому.

Поездка представителей администрации США, в том числе спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, в Москву пока не готовится, сообщили в Кремле. "Нет, реальной пока нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли реальная перспектива приезда в РФ представителей США, в том числе Уиткоффа.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа том, что он готов направить в Москву своих представителей, Песков заметил, что речь идет о готовности, "это было скорее сослагательное наклонение", и подтвердил, что пока таких планов нет.

Мнение экспертов

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, инвестиционные настроения на российском рынке акций остаются слабыми, участники скорее предпочитают занимать выжидательную позицию в условиях рисков эскалации геополитической напряженности. Индекс МосБиржи продолжает движение в нисходящем канале, протестировав на прошлой неделе уровень поддержки 2600 пунктов. В случае развития нисходящей динамики следующей поддержкой может стать уровень 2525 пунктов, а при реализации сценария коррекционного отскока сопротивлением выступит район 2652 пункта, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на неделе на рынке акций может сохраниться интерес к отдельным корпоративным историям, в том числе на дивидендных ожиданиях. Закрытие реестров по выплатам в то же время будет уменьшать привлекательность акций и всего рынка, на неделе состоится по бумагам HeadHunter, банка "Санкт-Петербург", SFI, "Группы Позитив" и "Полюса". Объявления о годовых выплатах среди потенциально наиболее интересных историй инвесторы продолжают ждать от ВТБ, "Транснефти" и МТС, отметила аналитик.

Зарубежные рынки

В минувшую пятницу в США индексы акций выросли на 0,02-1,7%, при этом S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+1,7%) обновили исторические максимумы благодаря подъему технологического сектора и хорошим данным с рынка труда. По итогам прошедшей недели Dow Jones прибавил 0,2%, S&P 500 - 2,3%, Nasdaq - 4,5%.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 115 тыс., сообщило министерство труда. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее значительное повышение - на 62 тыс. Данные о росте числа рабочих мест в марте были пересмотрены до 185 тыс. с ранее объявленных 178 тыс. Безработица в апреле не изменилась - 4,3%, как и ожидалось.

По прогнозам опрошенных LSEG IBES аналитиков, прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в первом квартале подскочили почти на 29%. При этом основную часть этого подъема обеспечили связанные с ИИ компании.

Среди 440 уже опубликовавших отчетности компаний прибыль превзошла ожидания экспертов в 83% случаев. Это существенно выше среднего показателя в исторической перспективе, который составляет около 67%.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 4,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 1,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем ожидали их повышения на 0,8%, по данным Trading Economics. Инфляция в прошлом месяце ускорилась по сравнению с мартом, когда она составила 1%. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей выросли на 1,2% в годовом выражении (+1,1% в марте).

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в апреле увеличились на 2,8% в годовом выражении - максимально с июля 2022 года, сообщило ГСУ. Рост ускорился по сравнению с 0,5% в марте и превысил консенсус-прогноз экспертов в 1,5%.

Объем китайского экспорта в апреле вырос на 14,1% в годовом выражении, до рекордных $359,44 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления страны. Импорт увеличился на 25,3%, составив $274,62 млрд. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 7,9%, импорта - на 15,2%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут после воскресных заявлений президента США Трампа, что его не устраивает переданное Ираном предложение об урегулировании конфликта с США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $104,59 за баррель (+3,3% и +1,2% в пятницу), июньская цена фьючерса на WTI - $99,04 за баррель (+3,8% и +0,6% в пятницу).

На минувшей неделе как Brent, так и WTI подешевели более чем на 6% благодаря надеждам, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта.

"Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана. Мне он не нравится. Он совершенно неприемлем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Ранее в воскресенье сообщалось, что Иран передал пакистанским посредникам очередные предложения по урегулированию конфликта с США.

Глава Saudi Aramco Амин Насер заявил в воскресенье, что нефтяной рынок потерял порядка 1 млрд баррелей нефти за последние два месяца из-за ближневосточного конфликта, в результате которого прекратились поставки через Ормузский пролив. Он предупредил, что в случае затягивания текущей ситуации более чем на несколько недель нормализации рынка ранее 2027 года ждать не стоит.

Переговоры между США и Ираном могут возобновиться уже на наступающей неделе в Исламабаде, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Согласно им, обе стороны работают с посредниками над составлением одностраничного меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов, который определит параметры переговоров по прекращению войны сроком на один месяц.

Отмечается, что проект предусматривает обсуждение ядерной программы Ирана, ослабление напряженности в Ормузском проливе и возможную передачу иранских запасов высокообогащенного урана другой стране.

При этом собеседники издания подчеркнули, что ключевые вопросы остаются нерешенными и могут привести к срыву переговоров. В частности, предметом обсуждения остается степень смягчения санкций против Ирана.

Боестолкновения сил Ирана с американскими ВМС в Персидском заливе могут возобновиться, если США создадут проблемы для иранских судов, сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на иранский военный источник. После враждебных действий американских военных "против иранских нефтяных танкеров иранский военно-морской флот нанес удары в ответ на нарушение режима прекращения огня (...)", сказал он. Источник предупредил, что если американские военные корабли снова войдут в Персидский залив, то они снова получат решительный ответ.