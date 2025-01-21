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Глава ЕК рассчитывает на конструктивный диалог с Китаем в экономике

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Давосе, выразила уверенность, что Евросоюз должен в диалоге с Китаем изыскивать взаимную выгоду, не переставая защищать свои интересы.

"Я всегда подчеркивала, что мы готовы продолжать наши дискуссии. И мы также продолжим уменьшать риски для нашей экономики", - сказала она.

Она напомнила, что после вступления Китая в ВТО 25 лет назад последствия роста китайского экспорта в мире назвали "китайским шоком".

"Сегодня говорят о втором китайском шоке из-за финансируемого государством сверхпроизводства. Конечно, мы должны реагировать всюду в мире, включая Глобальный юг. Приняты защитные торговые меры в ответ на дисбалансы, причиненные Китаем. По этой же причине Европа приняла меры, например, в отношении электрических автомобилей", - продолжила председатель ЕК.

По ее словам, "многие, в том числе в Китае, считают, что в долгосрочной перспективе в китайских интересах было бы урегулировать эти экономические дисбалансы более ответственным образом".

"Такого же мнения придерживаемся и мы. И я думаю, что мы должны вести конструктивные дискуссии с Китаем, чтобы найти решения в наших взаимных интересах", - заявила фон дер Ляйен.

Она полагает, что исполняющееся в 2025 году 50-летие дипломатических отношений ЕС и Китая должно стать поводом углубить эти отношения "и даже, где это возможно, расширить связи в таких областях, как торговля и инфраструктуры".

"Настало время сбалансировать наши отношения в духе равноправия и взаимной выгоды", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

ВТО Давос Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Китай
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