Чукотка в 2024 г. увеличила добычу золота на 3%, серебра - на 13%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Добыча золота в Чукотском автономном округе в 2024 году выросла на 3% по сравнению с показателем 2023 года - до 24,5 тонны, сообщил департамент промышленной политики региона.

Добычу рудного золота на Чукотке ведут шесть предприятий - ООО "Рудник Валунистый", АО "Чукотская горно-геологическая компания" (ЧГГК), АО "Базовые металлы", ООО "Канчалано-Амгуэмская площадь" (все - "Хайлэнд Голд"), а также ООО "Золоторудная компания "Майское" (актив АО "Полиметалл") и ООО "Рудник Каральвеем" (УК "Золотые проекты" семьи Леваевых).

"Группа компаний "Хайлэнд Голд" произвела 15,9 тонны золота, что составляет 65% от общего объема добычи в округе. "Рудник Каральвеем" добыл 1,55 тонны, а золотодобывающее предприятие "Майское" - 4,02 тонны. ООО "Северное золото" (входит в "Хайлэнд Голд") в 2024 году продолжало переработку ранее добытой руды на руднике Двойной", - поясняется в сообщении.

Добыча серебра в 2024 году выросла на 13% и составила 138,4 тонны.