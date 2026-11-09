Нефть Brent подешевела до $97,72 за баррель

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром в понедельник после обвала по итогам минувшей недели.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по Москве торгуются по $97,72 за баррель, что на $0,6 (0,61%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В минувшую пятницу они подорожали на 3 цента до $98,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 1 цент, до $90,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на 31 цент (0,3%) до $90,83 за баррель.

За прошлую неделю Brent рухнула на 16%, рекордными темпами с 2020 года. В денежном выражении падение стало максимальным как минимум с 1988 года. Котировки WTI за неделю снизились на 13%.

Давление на рынок на прошлой неделе оказала победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США. Трейдеры и аналитики полагают, что это снизит вероятность возобновления военных действий против Ирана.

Соединенным Штатам, скорее всего, не придется возобновлять удары по Ирану, так как Тегеран находится в непростом положении и хочет заключить соглашение, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью CNN.

При этом Трамп подчеркнул, что США готовы к возобновлению ударов, если все же появится такая необходимость. В частности, он отметил, что американские военные уже составили план возможных ударов по объектам иранской инфраструктуры.

В последние дни СМИ сообщают о спорах в администрации США о том, следует ли возобновлять кампанию по ударам по Ирану. Сторонники таких мер предупреждают, что желательно успеть провести операцию до начала января - когда начнет работу Конгресс США нового созыва, в котором у республиканцев не будет большинства.

"Несмотря на недавний оптимизм в отношении потенциального дипломатического прорыва, геополитические риски остаются повышенными, и вероятность возобновления военной эскалации исключать нельзя, - сказала Суганда Сачдева из SS WealthStreet. - Рынок, похоже, рассчитывает на относительно оптимистичный сценарий деэскалации, даже несмотря на то, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном еще не достигнуто".

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну и достигло 463 единиц, что является максимумом с мая 2025 года. Число газовых буровых также выросло на одну и составило 131 единицу.