Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду демонстрирует умеренный рост, продолжив вечерний подъем вторника на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий переговоров США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $79 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,2%, лидируют в росте обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+2,1%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2941,12 пункта (+0,2%), индекс РТС – 926,9 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 января, составляет 99,9282 руб. (-2,03 рубля).

Подорожали также акции ОК "Русал" (+0,8%), "РусГидро" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), ВТБ (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Северстали" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги "МТС" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "Татнефти" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Аналитики компании "Цифра брокер" ожидают, что в среду рынок акций РФ продолжит консолидацию в диапазоне 2800-3000 пунктов в ожидании новых драйверов, которые могут открыть возможность для преодоления в дальнейшем сопротивления 3000 пунктов.

Цены на нефть продолжают отступать на опасениях увеличения ее добычи и экспорта из США при администрации Трампа. В период его предыдущего президентства в 2017-2021 годов в США наблюдался существенный рост добычи нефти - с 9,4 млн б/с до 12,3 млн б/с. Тенденция к наращиванию добычи сохранялась в последующих годах, а прогнозы энергетических организаций на 2025 год также закладывают рост предложения со стороны поставщиков вне ОПЕК+ (США, в первую очередь), поэтому нефтяные котировки в ближайшее время могут находиться под давлением, пока не появятся новые вводные, отмечают эксперты.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, инерция к росту рынка акций РФ в среду может сохраниться.

Накануне торги на рынке прошли при повышенной волатильности: в первой половине дня индекс опускался ниже 2890 пунктов, а далее активизировались покупатели, вернувшие индекс в "плюс" - на вечерней сессии индекс превысил 2940 пунктов, отыграв более половины отката начала недели.

"Мы ждем, что в ближайшее время индекс МосБиржи сможет сохранять инерцию к росту, целью которого видится область 3060-3090 пунктов. В среду целевым диапазоном по индексу может выступить 2930-3000 пунктов", - считает Локтюхов.

Зарубежные фондовые рынки

В США индексы акций накануне выросли на 0,6-1,2% во главе с Dow Jones. В понедельник торги в Штатах не проводились из-за государственного праздника, и это дало рынку возможность спокойно оценить заявления президента США Дональда Трампа, сделанные им во время инаугурации.

В частности, Трамп объявил, что введет 25%-ю пошлину на ввоз товаров из Мексики и Канады с 1 февраля, но воздержался от новых обещаний поднять пошлины для Китая. Также Трамп подтвердил планы наращивать объемы добычи нефти.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,01-0,6%).

Президент США Трамп заявил во вторник, что намерен ввести дополнительные пошлины на китайский импорт в размере 10%. Они могут вступить в силу 1 февраля. Трамп также предупредил о возможном повышении пошлин на европейские товары, поскольку торговый дефицит с Евросоюзом составляет $350 млрд.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее вырос в январе до 91,2 пункта по сравнению с 88,2 пункта месяцем ранее, по данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 90 пунктов, по данным Trading Economics. Между тем инфляционные ожидания населения на следующий год остались на уровне 2,8%, на три и пять лет - 2,6%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в среду продолжают сползать вниз из-за опасений сокращения спроса со стороны Китая.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $79,04 за баррель (-0,3% и -1,1% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI – $75,46 за баррель (-0,5% и -2% во вторник к уровню пятницы).

Трейдеры оценивают заявления президента США Трампа о том, что его команда рассматривает введение 1 февраля 10-процентных пошлин на импорт из Китая, одного из крупнейших потребителей нефти. Трамп также пообещал нарастить добычу нефти и наполнить стратегический нефтяной резерв США.

Поддержку котировкам продолжают оказывать перебои в цепочках поставок в связи с недавними американскими санкциями в отношении России, пишет Trading Economics.

Кроме того, во вторник на американское побережье Мексиканского залива обрушилась снежная буря, из-за чего добыча нефти в Северной Дакоте, по данным властей, сократилась на 130-160 тыс. баррелей в сутки.