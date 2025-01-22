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"Аэрофлот" и S7 закрепили подходы к определению стартовой цены на билеты

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала коммерческую политику авиакомпаний "Аэрофлот" и S7, сообщила пресс-служба ведомства.

Компании закрепили подходы к определению стартовой цены на билеты и правила отклонения от нее. Также они задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля билетов, продаваемых по максимальному тарифу, составит менее 2,5%. Кроме того, каждая из авиакомпаний включила в коммерческую политику "инициативные льготные программы" для отдельных категорий граждан, отметили в ФАС.

"Принятие коммерческих политик отвечает интересам как пассажиров, так и самих авиакомпаний. Прозрачное ценообразование сделает перелеты в эконом-классе доступнее по стоимости и по наличию авиабилетов. В то же время описанные в документе подходы к ценообразованию позволят перевозчикам не допустить возможные нарушения антимонопольного законодательства", - заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский, которого цитирует пресс-служба.

Остальные российские авиаперевозчики "должны последовать примеру компаний", считают в ведомстве.

В марте прошлого года ФАС возбудила дело в отношении S7 после того, как установила, что компания в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет. Сначала ФАС выдала компании предупреждение: ей нужно было разработать и направить на согласование коммерческую политику. Перевозчик, однако, не исполнил предупреждение, а также пытался оспорить его законность в суде. Арбитражный суд Москвы, однако, поддержал позицию ФАС.

ФАС Аэрофлот S7
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