Российский рынок акций превысил 2970 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, стабилизации котировок нефти (фьючерс на Brent торгуется выше $79 за баррель), ожиданий свежей статистики по инфляции в России и переговоров США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Индекс МосБиржи превысил 2970 пунктов, обновив на закрытие торгов максимум с конца июля 2024 года; лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (+6,6%) и МКПАО "ВК" (+5,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,3% до 2972,62 пункта, индекс РТС вырос на 3% до 952,82 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 января, составил 98,2804 рубля (-1,65 рубля).

Новость дополняется