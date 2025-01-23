Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,5% за первую минуту торгов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в четверг начались со снижения на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent торгуется ниже $79 за баррель, дешевеют металлы), санкционных угроз президента США Дональда Трампа, а также опасений, что растущая инфляция в России может привести к дальнейшему ужесточению монетарной политики Банка России.

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов упали на 1,5%, лидируют в откате бумаги ГК "Самолет" (-4,5%) и ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,6%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1,5% до 2927,74 пункта, индекс РТС снизился на 1,5% до 938,46 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 января, составляет 98,2804 рубля (-1,65 рубля).

Подешевели также акции "Мечела" (-3,3%), "Аэрофлота" (-3,3%), АФК "Система" (-3,3%), "ММК" (-3,1%), "Северстали" (-2,9%), МКПАО "ВК" (-2,9%), "НЛМК" (-2,7%), ВТБ (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,2%), "Роснефти" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-1,8%), "Т-Технологии" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,7% и -0,9% "префы"), "МТС" (-1,7%), "Газпрома" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,6%), Сбербанка (-1,5% и -1,5% "префы"), ОК "Русал" (-1,4%), "Норникеля" (-1,3%), "Московской биржи" (-1,2%), "Татнефти" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Интер РАО" (-0,9%), "Магнита" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%).

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости как можно скорее договориться с Россией по украинскому урегулированию и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США.

"Если мы не заключим соглашение и скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины, санкции на все, что Россия продает США, и против других причастных стран", - отметил он.

В среду Росстат опубликовал свежий блок данных по инфляции, показавших ее ускорение, что оказало давление на котировки акций.

По данным Росстата, инфляция в России с 14 по 20 января составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). С начала года к 20 января рост цен составил 0,92%.

Из данных за 20 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что в четверг на российском рынке акций вероятно сохранение консолидационных настроений в ключевых "фишках", индекс МосБиржи в течение дня может остаться в диапазоне 2900-2950 пунктов в ожидании новых вводных.

Накануне в ходе большей части торговой сессии на рынке акций сохранялись оптимистичные настроения, причем индекс МосБиржи вплотную подходил к отметке 2980 пунктов, однако на вечерней сессии индекс растерял все внутридневные приобретения, завершив день небольшим откатом. Фиксация прибыли в конце дня происходила на фоне заявлений президента США Трампа о возможности новых санкции против России в случае затягивания будущих переговоров по Украине. Они способствуют более консервативному отношению к ключевым бумагам, подавляющее большинство из которых вечером в среду откатилось, отметил Локтюхов.

Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают, что индекс МосБиржи пока остается ниже рубежа 3000 пунктов.

Банк России выпустил письмо с рекомендациями по увеличению акционерной стоимости компаний. Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу к 2030 году довести капитализацию российского фондового рынка до 66% ВВП, что требует удвоения капитализации акций на "Московской бирже". Этого можно достичь за счет новых IPO (например, "СИБУРа" и "ДОМ.РФ") и повышения капитализации уже торгующихся компаний. Регулятор рекомендует улучшить раскрытие информации: компании должны раскрывать стратегии повышения стоимости, планы по M&A, финансовую отчетность и корпоративные действия. Такое повышение прозрачности укрепляет доверие инвесторов и акционеров, что является позитивным сигналом для рынка в глобальном контексте. Регулятор также советует компаниям повышать TSR (total shareholder return) через рост EBITDA, мультипликаторов или использование FCF для погашения долга, выкупа акций или дивидендов. Хотя рекомендации пока носят необязательный характер, их реализация может создать условия для долгосрочного роста на фондовом рынке, полагают эксперты.

В США накануне индексы акций подросли на 0,3-1,3% во главе с Nasdaq, поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты компаний, в том числе Netflix.

Кроме того, объявление о партнерстве OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle, японской SoftBank Group и эмиратской госинвесткомпании MGX в сфере ИИ-инфраструктуры способствовало подъему котировок акций чипмейкеров.

Партнерство, создание которого было анонсировано на церемонии в Белом доме с участием президента США Трампа, предусматривает инвестиции в размере до $500 млрд в ближайшие четыре года.

Трейдеры также оценивали заявления президента США, позволяющие предположить, что его политика в торговой сфере будет менее жесткой, чем ожидалось ранее. В частности, Трамп сообщил, что его команда рассматривает введение с 1 февраля 10%-ных пошлин на импорт из Китая. В ходе предвыборной кампании он грозил Пекину пошлинами в 60%. Рынок надеется, что администрация Трампа займет более осторожную позицию в вопросах пошлин, пишет Trading Economics. Это может способствовать снижению инфляционных рисков.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,3%).

Экспорт Японии в декабре увеличился на 2,8% относительно того же месяца прошлого года и достиг рекордных 9,910 трлн иен ($63,3 млрд), сообщило министерство финансов. Импорт в прошлом месяце повысился на 1,8% - до 9,78 трлн иен. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 2,3%, второго - на 2,6%, по данным Trading Economics.

ВВП Южной Кореи в IV квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика выросла на 1,2%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,2% и 1,3% соответственно.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают умеренное снижение. Трейдеры следят за заявлениями президента США Трампа и данными о нефтяных запасах в США.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5% до $78,61 за баррель (-0,4% в среду), мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,5% до $75,05 за баррель (-0,5% накануне).

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Отчет Минэнерго США выйдет позднее в четверг; опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей, и ждут роста запасов бензина на 2,1 млн баррелей.