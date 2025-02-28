Поиск

Курс биткойна продолжил падение, опускался ниже $80 тысяч

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Курс биткойна продолжает резкое снижение, причем в ходе торгов стоимость криптовалюты опускалась ниже $80 тыс. впервые с ноября прошлого года.

Биткойн к 15:35 по московскому времени в пятницу подешевел на 3,9% - до $80 150, по данным Coindesk. Ранее в ходе сессии котировки падали до $78 239. За последний месяц самая популярная в мире криптовалюта упала в цене на 21%.

Курс биткойна поднимался выше $109 тыс. в день инаугурации президента США Дональда Трампа в надежде, что новая администрация будет более благосклонно настроена по отношению к цифровым активам. Однако в отсутствие конкретных мер поддержки сектора криптовалюты упали вместе с остальными мировыми рынками.

"Биткойн упал как камень на фоне ухода инвесторов из рисковых активов, потрясшего финансовые рынки, - отметила аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер. - Эйфория на криптовалютном рынке была тесно связана с общим энтузиазмом инвесторов, и когда он понизился, укрыться оказалось негде".

Coindesk США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

РСПП рассчитывает до съезда согласовать с правительством регулирование деприватизации

РСПП рассчитывает, что ЦБ не повысит ставку на ближайших заседаниях

Рынок МФО РФ в 2024 г. вырос в 1,5 раза за счет "дочек" банков и маркетплейсов

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ
Разлив мазута в Керченском проливе

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Девять госкомпаний могут запустить в 2025 г. программы "выращивания" поставщиков из числа малого бизнеса

Девять госкомпаний могут запустить в 2025 г. программы "выращивания" поставщиков из числа малого бизнеса
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе349 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5920 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });