Курс биткойна продолжил падение, опускался ниже $80 тысяч

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Курс биткойна продолжает резкое снижение, причем в ходе торгов стоимость криптовалюты опускалась ниже $80 тыс. впервые с ноября прошлого года.

Биткойн к 15:35 по московскому времени в пятницу подешевел на 3,9% - до $80 150, по данным Coindesk. Ранее в ходе сессии котировки падали до $78 239. За последний месяц самая популярная в мире криптовалюта упала в цене на 21%.

Курс биткойна поднимался выше $109 тыс. в день инаугурации президента США Дональда Трампа в надежде, что новая администрация будет более благосклонно настроена по отношению к цифровым активам. Однако в отсутствие конкретных мер поддержки сектора криптовалюты упали вместе с остальными мировыми рынками.

"Биткойн упал как камень на фоне ухода инвесторов из рисковых активов, потрясшего финансовые рынки, - отметила аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер. - Эйфория на криптовалютном рынке была тесно связана с общим энтузиазмом инвесторов, и когда он понизился, укрыться оказалось негде".