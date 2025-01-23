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В Думу внесен проект об увеличении штрафов за разглашение коммерческой тайны

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает порог денежных штрафов с 1,5 млн до 5 млн рублей за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, если речь идет о преступлении, совершенном группой лиц.

Документ (№825103-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно действующей ст. 183 Уголовного кодекса (УК), незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 1,5 млн рублей, также может быть применен штраф в размере дохода осужденного за период до трех лет. Также возможны принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Внесенные поправки предлагают увеличить предельный штраф до 5 млн рублей, либо до размера дохода осужденного за период до пяти лет.

При тех же деяниях, но которые привели к тяжким последствиям, сейчас УК предполагает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет. Законопроект предлагает добавить штрафы и скорректировать минимальный срок лишения свободы. В итоге при тяжких последствиях получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, будет наказываться принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере от 1 млн до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет либо без такового.

В пояснительной записке правительство подчеркивает, что принятие законопроекта необходимо для усиления ответственности за незаконное получение и использование коммерческой, налоговой или банковской тайны, содержащейся в том числе в базах данных таможенных органов.

"С учетом процессов цифровизации таможенного оформления и таможенного контроля, внедрения оформления таможенных процедур с применением искусственного интеллекта особое внимание уделяется осуществлению мероприятий по выявлению и пресечению каналов утечки и незаконного распространения информации, содержащейся в базах данных таможенных органов", - говорится в пояснительной записке. В документе подчеркивается, что было выявлено 65 информационных ресурсов, предоставляющих доступ к информации из баз данных таможенных органов.

"Деятельность таких информационных ресурсов блокируется в установленном порядке, лица, причастные к совершению таких преступлений, привлекаются к уголовной ответственности. Вместе с тем "черный рынок" незаконного оборота указанной информации продолжает расти, а противоправные деяния в данной области носят рецидивный характер. Кроме того, в современных условиях внешнего санкционного давления, предусматривающих различные дискриминационные меры в отношении экономики РФ, особое значение приобретает сохранение сложившихся производственно-технологических цепочек, обеспечивающих стратегическое развитие экономики РФ", - подчеркивается в материалах.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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