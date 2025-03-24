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Проект об усилении ответственности за незаконное получение коммерческой тайны одобрен к I чтению

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал к принятию законопроект об усилении ответственности за незаконное получение и использование коммерческой, налоговой или банковской тайны, содержащейся, в том числе в базах данных таможенных органов.

Внесенный правительством проект закона № 825103-8 предлагает поправки в статью 183 Уголовного кодекса РФ.

Выявляемые таможенными органами в данной области преступления связаны с извлечением сверхприбыли и зачастую носят рецидивный характер, чему способствует отсутствие в настоящее время нижнего предела санкции в виде лишения свободы по частям 3 и 4 статьи 183 УК РФ, а также наличие в санкции части 3 статьи 183 УК РФ основного вида наказания - штрафа, поясняется в документе.

В связи с этим законопроектом предлагается исключить из санкции части 3 статьи 183 УК РФ основного наказания в виде штрафа (до одного миллиона пятисот тысяч рублей - ИФ) и введение нижнего порога наказания в виде лишения свободы от 2 лет, с одновременным дополнением санкции дополнительным видом наказания в виде штрафа до 5 млн рублей.

Также предлагается ввести в части 4 статьи 183 УК РФ нижний порог наказания в виде лишения свободы от 3 лет, с одновременным дополнением санкции дополнительным видом наказания в виде штрафа от 1 до 5 млн рублей.

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В пояснительной записке отмечается, что с учетом процессов цифровизации таможенного оформления и таможенного контроля, внедрения оформления таможенных процедур с применением искусственного интеллекта особое внимание уделяется осуществлению мероприятий по выявлению и пресечению каналов утечки и незаконного распространения информации, содержащейся в базах данных таможенных органов.

В рамках борьбы с данными противоправными деяниями выявлено 65 интернет-ресурсов, предоставляющих доступ к информации из баз данных таможенных органов, содержащих налоговую тайну, говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что деятельность таких информационных ресурсов блокируется в установленном порядке, лица, причастные к совершению таких преступлений, привлекаются к уголовной ответственности. "Вместе с тем "черный рынок" незаконного оборота указанной информации продолжает расти, а противоправные деяния в данной области носят рецидивный характер", - говорится в документе.

Кроме того, "в современных условиях внешнего санкционного давления, предусматривающих различные дискриминационные меры в отношении экономики Российской Федерации, особое значение приобретает сохранение сложившихся производственно-технологических цепочек, обеспечивающих стратегическое развитие экономики Российской Федерации", отмечают разработчики инициативы.

"Так, в 2023 году в средствах массовой информации активно стали распространяться сведения об использующихся в Российской Федерации схемах ввоза товаров, на которые наложены санкции. Задачами таких публикаций является нанесение ущерба конкретным хозяйствующим субъектам, отраслям экономики, а также в целом экономическим интересам Российской Федерации", - также указывается в пояснительной записке.

Госдума
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