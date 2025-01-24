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Rolls-Royce получил заказ на ядерные реакторы для британских подлодок на 9 млрд фунтов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Rolls-Royce получил заказ от Министерства обороны Великобритании на поставку ядерных реакторов для подводных лодок на общую сумму около 9 млрд фунтов ($9,37 млрд), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение министерства.

Министр обороны Джон Хейли объявит о заключении соответствующего контракта сроком на восемь лет в ходе посещения завода Rolls-Royce в Дерби 24 января.

По условиям контракта Rolls-Royce разработает и произведет реакторы для атомных военных подлодок, а также будет оказывать услуги по их техобслуживанию.

Заключение контракта позволит создать более 1 тысячи новых рабочих мест в Великобритании, сообщило Минобороны.

За последние 12 месяцев капитализация Rolls-Royce выросла вдвое, до 52 млрд фунтов.

Минобороны Rolls-Royce Великобритания Джон Хейли Дерби
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