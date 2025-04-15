"Группа ЛСР" в I квартале увеличила продажи на 28% до 41 млрд рублей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" в январе-марте 2025 года увеличило продажи на 28,1% в годовом исчислении, до 41 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Всего было продано 146 тысяч кв. метров недвижимости (снижение на 0,7%).

Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 46%, доля сделок в рассрочку - 42%.

Больше всего продажи за отчетный период выросли в Москве - на 52,9%, до 26 млрд рублей, объем реализованной недвижимости - на 25,9%, до 73 тысяч кв. метров.

При этом в Петербурге продажи увеличились на 8,3%, до 13 млрд рублей. Вместе с тем, объем реализованной недвижимости уменьшился на 1,6% и составил 63 тысячи кв. метров.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.