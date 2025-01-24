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Комитет Думы предложил доработать поправки об увеличении порога микрозаймов для бизнеса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал доработать ранее поддержанный Минфином законопроект об увеличении порога микрозаймов с 5 млн руб. до 7 млн руб. для компаний и ИП и с 500 тысяч до 1 млн рублей для плательщиков налога на профессиональный доход.

Законопроект № 456753-8 в октябре 2023 года в палату внесло Заксобрание Краснодарского края.

По закону, микрофинансовая организация (МФО) не может выдать микрозаем юридическому лицу или ИП, если их долг перед МФО по микрозаймам превысит 5 млн рублей. Аналогичный запрет стоит для физических лиц, но порог здесь установлен в размере 500 тысяч рублей. Законопроект повышает пороги с 5 млн до 7 млн рублей для юридических лиц и ИП, а также вводит подкатегорию заемщика - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", для которого устанавливается порог в размере 1 млн рублей.

Необходимость повышения порогов авторы обосновывают ростом инфляции и ростом расходов в производстве сырья, переработке, логистике.

"Предлагаемое законопроектом увеличение суммы микрозайма концептуально поддерживается, поскольку будет способствовать в том числе расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам", - говорилось в официальном отзыве правительства, подготовленного Минфином.

Комитет Госдумы по финансовому рынку в своем заключении предложил авторам изменить текст законопроекта перед рассмотрением в первом чтении и ограничить действие новых положений только для микрофинансовых организаций, участвующих в программах государственной поддержки МСП.

Согласно регламенту Госдумы, авторы смогут внести законопроект в парламент в новой редакции с учетом замечаний.

МФО Минфин Госдума
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