ФАС выявила в 2024 г. 17,6 тыс. нарушений в сфере закупок по результатам проверок

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в 2024 году выявила 17,3 тыс. нарушений в сфере закупок по результатам проведения плановых и внеплановых проверок, что на 52% меньше аналогичного показателя 2023 года, говорится в сообщении ФАС.

"В 2024 году в ходе плановых и внеплановых проверок ведомство проанализировало 33,9 тыс. процедур определения поставщика, - говорится в сообщении. - По их итогам ФАС России выявила 17,6 тыс. нарушений законодательства (на 52% меньше, чем за предыдущий период) и выдала 1,6 тыс. предписание об их устранении".

Помимо этого, в прошлом году служба рассмотрела по существу 31,7 тыс. жалоб от участников закупок (всего в службу поступило 39,2 тыс. жалоб), что на 31% меньше аналогичного показателя 2023 года.

"Снижение показателя связано в том числе с тем, что с 2024 года служба не рассматривает обращения "профессиональных жалобщиков", - поясняется в сообщении.

В результате обоснованными (в том числе частично) было признано 12,6 тыс. обращений (39,8%), по результатам рассмотрения которых было выдано еще 11,2 тыс. предписание об устранении выявленных нарушений.

Также в сообщении ФАС отмечается, что в 2024 году служба рассмотрела 30,8 тыс. обращений о включении информации об участниках закупок в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). По результатам их изучения было принято 15,2 тыс. соответствующих решений. При этом отмечается, что большинстве случае (13,5 тыс.) причиной для включения в РНП стало одностороннее расторжение контракта.

По данным, представленным в РНП, в прошлом году в реестр было добавлено около 17 тыс. записей. Согласно положениям закупочного законодательства, поставщики, информация о которых внесена в РНП, не имеют права в течение двух лет принимать участие в госзакупках и закупках госкомпаний.