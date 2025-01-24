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Российским туристам стало проще оплачивать услуги на острове Маврикий

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Все больше отелей Маврикия с помощью туроператоров предлагают российским туристам, у которых нет банковских карт международных платежных систем, депозиты для отдыха на острове, сообщила "Интерфаксу" менеджер по маркетингу Управления по туризму Маврикия в России Елизавета Огурцова.

"Российские туристы, которые приезжают на Маврикий, как правило, не останавливаются на классическом пляжном отдыхе и использовании только отельной инфраструктуры. Они готовы много потратить на экскурсии, развлечения. А с учетом проблем с банковскими картами и ограничениями по провозу наличных отели все чаще стали предлагать россиянам депозиты для оплаты услуг на отдыхе", - рассказала она.

Она объяснила, что российские туристы приобретают путевку на Маврикий в туркомпании в России и дополнительно переводят на баланс отеля деньги, которые они хотят потратить на острове.

Кроме того, по ее словам, отели Маврикия, ориентируясь на путешественников, в том числе из России, все чаще предлагают туристам питание по системе "все включено".

"Россияне на острове предпочитают останавливаться в пятизвездочных отелях. Есть спрос на питание пансион и полупансион, но сейчас растет популярность концепции "все включено". И отельеры подхватывают этот тренд, расширяя свои возможности", - отметила Огурцова.

Менеджер подчеркнула, что отели Маврикия стали активнее привлекать на работу русскоязычный персонал, поскольку турбизнес острова видит большие перспективы по росту турпотока из России.

Она также добавила, что сейчас растет спрос на экскурсионный и активный отдых на острове.

По данным Управления по туризму Маврикия, в 2024 году турпоток из России на Маврикий вырос на 84,3% по сравнению с годом ранее и составил 28,75 тысячи.

Маврикий
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