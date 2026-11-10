Рубль во вторник снизился в паре с юанем на фоне подешевевшей нефти

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торговой сессии во вторник, рубль подешевел на фоне падения цен на нефть. В частности, котировки Brent опускались ниже $90 за баррель впервые с августа. При этом участники рынка находятся в ожидании итогов трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной, которые проходят в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,422 руб., что на 5,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 11 ноября на 20,5 копейки, до 82,5486 руб., и увеличил курс евро на 0,22 копейки, до 92,3966 руб.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре евро/рубль на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.

"С понедельника Минфин увеличил ежедневные покупки валюты по бюджетному правилу почти на четверть, до эквивалента 15 млрд рублей в день. Это могло качнуть баланс рынка не в пользу рубля. Дополнительное давление создает падение нефтяных цен - за неделю уже минус 12%. Это ухудшает перспективы рубля на горизонте конца года, на фоне чего спекулятивно настроенные участники рынка могли начать наращивать позиции в валюте. При этом ослабление рубля сдерживается геополитическими надеждами и высокой валютной выручкой от продажи энергоносителей по сентябрьским ценам. Рубль также опирается на паузу в снижении ключевой ставки ЦБ. Наиболее вероятно, что курс рубля вскоре нащупает временное равновесие на уровне 81-83 за доллар, 92-94 за евро и 12,2-12,5 за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби прошли продуктивно, но у сторон остается много работы. "Конечно, никто не говорит, что скоро, например, в течение следующих 24 часов, проблема будет решена", - сказал глава Госдепа.

Первый день трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби завершился, сообщил "Интерфаксу" ранее во вторник источник в переговорной группе. Переговоры продолжатся в среду. В них принимают участие представители России, США и Украины. Встреча в Абу-Даби проходила в закрытом для прессы режиме.

Курс валютной пары юань/рубль может стабилизироваться в верхней части диапазона 12-12,5 руб. за юань, говорится в комментарии управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

Аналитик отмечает, что с фундаментальной точки зрения ослабление рубля обусловлено падением цен на нефть и ростом ежедневных объемов покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила.

Однако верхняя граница текущего торгового диапазона 12-12,5 руб. за юань может так и не быть достигнута, обращает внимание он.

"Триггером к приостановке тренда, вероятно, станет усиление поддержки рубля со стороны новостного фона. Начало трехсторонних переговоров по Украине может приостановить ослабление национальной валюты и при формировании позитивных сигналов привести к локальному укреплению рубля, - пишет Попов. - Причем при благоприятном развитии ситуации и наращивании предложения иностранной валюты от экспортеров в течение ноября не исключаем довольно выраженного движения (со смещением курсовых котировок как минимум к нижней границе текущего торгового диапазона)".

Диапазоны колебаний курсов валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на текущей неделе могут быть достаточно широкими - 80,7-83,6 руб./$1 и 90,4-94,0 руб./EUR1 соответственно, говорится в материале начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

Геополитический фактор на текущей неделе выходит на первый план, отмечает эксперт: трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби проходят 10-11 ноября.

Позитивные сигналы способны быстро поддержать рубль, тогда как ухудшение ожиданий может столь же быстро развернуть движение в обратную сторону, указывает Кравченко.

Дополнительным сдерживающим фактором для российской валюты остается слабая динамика нефтяных котировок, а с 9 ноября несколько увеличился и объем покупок валюты в рамках бюджетного правила, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

"С учетом высокой чувствительности рынка к новостному фону диапазон колебаний может быть достаточно широким: по доллару ожидаем 80,7-83,6 руб./$1, по евро - 90,4-94,0 руб./EUR1", - пишет Кравченко.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером во вторник.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени дешевеют на 2,03%, до $90,66 за баррель. Днем котировки североморской марки опускались ниже $90 за баррель впервые с августа. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 1,31%, до $85,7 за баррель.

По итогам торгов в понедельник Brent упала в цене на 5,9%, WTI - на 4,4%. Давление на котировки оказывают надежды на мирное урегулирование ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах по иранскому урегулированию есть прогресс. "Мы видим положительную динамику, которая ведет к завершению конфликта. Мы сделаем все необходимое, чтобы интересы США всегда учитывались", - написал президент в соцсети Truth Social.

Банк России во вторник, 10 ноября, в рамках аукциона недельного репо разместил 5,6 трлн рублей (при лимите 5,6 трлн рублей и спросе 7,71 трлн рублей) в среднем по ставке 14,01% годовых. На предыдущем аукционе 8-дневного репо, состоявшемся 27 октября, ЦБ разместил 6,5 трлн рублей (при лимите 6,5 трлн рублей и спросе 8,221 трлн рублей) в среднем по ставке 14,03% годовых.

Кроме того, Банк России во вторник провел аукцион однодневного репо, в рамках которого разместил 900 млн рублей (при лимите 900 млн рублей и спросе 900,001 млн рублей) в среднем по ставке 14% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 10 ноября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник поднялась на 21 базисный пункт - до 13,93% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник осталась на прежнем уровне - 14,05% годовых, в то время как версия на 3 месяца увеличилась на 1 базисный пункт - до 14,19% годовых. В свою очередь, срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 14,54% годовых.