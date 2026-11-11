Поиск

Профицит внешней торговли РФ в январе-сентябре вырос на 21,1%, до $103,5 млрд

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-сентябре 2026 года составило $103,5 млрд, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

ПоказательСентябрьМ/МГ/ГЯнварь-сентябрьГ/Г
Экспорт42,63,6%12,0%355,216,9%
Импорт30,53,9%18,4%251,715,3%
Сальдо12,12,7%-1,3%103,521,1%
Оборот73,13,7%14,6%606,916,3%
ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Биржам разрешили запускать торги криптовалютами с 22 ноября

Профицит внешней торговли РФ в январе-сентябре вырос на 21,1%, до $103,5 млрд

Energy Institute отметил рост потребления ископаемого топлива с 2017 года на 8%

 Energy Institute отметил рост потребления ископаемого топлива с 2017 года на 8%

Сбербанк за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 17,6%

 Сбербанк за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 17,6%

Цены на нефть повышаются, Brent торгуется около $92,3 за баррель

Оператор карт "Мир" не планирует IPO в ближайшем будущем

Минэнерго США повысило прогноз средней цены барреля Brent в 2026 г. до $97,4

Рубль во вторник снизился в паре с юанем на фоне подешевевшей нефти

 Рубль во вторник снизился в паре с юанем на фоне подешевевшей нефти

Крупнейшие банки в октябре сократили долю на аукционах ОФЗ до 45,5% с 73,6%

Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев составил 5,234 трлн руб., или 2,3% ВВП
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12898 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов