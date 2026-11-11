Профицит внешней торговли РФ в январе-сентябре вырос на 21,1%, до $103,5 млрд
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-сентябре 2026 года составило $103,5 млрд, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|Показатель
|Сентябрь
|М/М
|Г/Г
|Январь-сентябрь
|Г/Г
|Экспорт
|42,6
|3,6%
|12,0%
|355,2
|16,9%
|Импорт
|30,5
|3,9%
|18,4%
|251,7
|15,3%
|Сальдо
|12,1
|2,7%
|-1,3%
|103,5
|21,1%
|Оборот
|73,1
|3,7%
|14,6%
|606,9
|16,3%