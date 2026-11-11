Профицит внешней торговли РФ в январе-сентябре вырос на 21,1%, до $103,5 млрд

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-сентябре 2026 года составило $103,5 млрд, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):