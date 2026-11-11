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Сбербанк за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 17,6%

Сбербанк за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 17,6%
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-октябре 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 17,6% - до 1 669,7 млрд рублей, сообщил банк.

В октябре чистая прибыль выросла на 12,6% - до 168,5 млрд рублей.

Рентабельность капитала за 10 месяцев 2026 года выросла до 22,9% с 22,4%, в октябре - снизилась до 22,4% с 22,6%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 10 месяцев текущего года выросли на 35,7% - до 609,1 млрд рублей, в октябре - сократились на 25,7% - до 28,4 млрд рублей. Динамика данного показателя в октябре в значительной степени была обусловлена более сильным укреплением рубля чем годом ранее, отмечает банк.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов в январе-октябре 2026 года составила 1,4% (годом ранее - 1,5%), в октябре - 1,1% (годом ранее - 1,3%).

Чистые процентные доходы за 10 месяцев 2026 года выросли на 23,7% - до 3 трлн 101,6 млрд рублей, в октябре - на 20,3% - до 333,1 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы за 10 месяцев 2026 года снизились на 1,4% - до 590,8 млрд рублей, в октябре - на 7,2% - до 56,2 млрд рублей. Сбербанк отмечает, что в октябре данный показатель оставался под давлением ввиду ранее принятых решений по изменению системы тарификации транзакционных сервисов.

Операционные расходы в январе-октябре 2026 года увеличились на 14,6% - до 1 трлн 31,1 млрд рублей, в октябре - на 14,9% - до 115,9 млрд рублей. Отношение расходов к доходам за 10 месяцев 2026 года составило 26,4% (годом ранее - 28,6%).

Базовый и основной капитал в октябре снизились на 0,2% - до 6,217 трлн рублей и 6,367 трлн рублей соответственно из-за роста нематериальных активов. Общий капитал за месяц вырос на 2% за счет заработанной чистой прибыли и составил 8,390 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала в октябре снизились на 0,1 процентного пункта (п.п.) и составили 10,0% и 10,2% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала за месяц вырос на 0,2 п.п. - до 13,5%.

Сбербанк
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