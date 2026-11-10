Минэнерго США повысило прогноз средней цены барреля Brent в 2026 г. до $97,4

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год с $96,32 до $97,44 за баррель, согласно ежемесячному отчету ведомства.

По оценке EIA, средняя цена Brent в октябре составила $124 за баррель, что на $10 выше уровня сентября, а также является самым высоким показателем с июля 2022 года.

"Рост цен продолжается третий месяц подряд на фоне дальнейшего сокращения мировых запасов нефти. Нападения на нефтяные танкеры, происходящие на Ближнем Востоке, а в последнее время - и в Черном море, привели к новым перебоям в глобальных поставках нефти и уменьшению доступного танкерного флота, что вызвало резкий рост стоимости фрахта", - говорится в отчете.

Прогноз стоимости Brent в 2027 году пересмотрен с $83,74 до $85,78 за баррель.