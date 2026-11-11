ЦБ на основе недельных данных оценил годовую инфляцию в РФ в октябре на уровне 7%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ в октябре, по оценке на основе недельных данных, сложилась вблизи 7%, говорится в материале ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям и трансмиссии ДКП.

Банк России в октябре повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%. В ЦБ по-прежнему ждут возвращения инфляции к 4% в 2027 году.

В третьем квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8,0% в пересчете на год после 4,8% во втором квартале 2026 года.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 2 ноября замедлилась до 6,95% с 7,11% на 26 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует 13 ноября.