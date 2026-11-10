Оператор карт "Мир" не планирует IPO в ближайшем будущем

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), не планирует IPO в ближайшем будущем, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

ЦБ в конце сентября 2025 года опубликовал доклад, в котором сообщил, что оценит возможность и механизмы передачи ряда сервисов НСПК в управление частного сектора. Среди возможных сценариев рассматривалась продажа пакета акций или spin-off ряда сервисов. Позднее от варианта spin-off отказались из-за сложностей в его технической реализации, было решено идти по пути продажи миноритарного пакета акций НСПК, в таком случае Банк России должен сохранить контрольный пакет (не менее 50% + 1 акция).

"Вы знаете, мне кажется, что на данном этапе про IPO не говорили (...) Мы обсуждаем вопрос продажи, всё-таки частичной продажи пакета акций НСПК, и пока это для участников профессионального рынка", - сказала Бакина в ходе лектория "Кто может отключить вашу карту? Как Россия создавала платежный суверенитет".

"Всё-таки IPO и допуск частных неквалифицированных инвесторов - это, наверное, уже следующий этап развития финансового рынка, достаточно свободного обращения акций. Ну вот мы в текущей ситуации пока не видим готовности ни своей как акционера, ни, наверное, рынка вот, ну, в текущих условиях. Поэтому я думаю, что IPO это, наверное, чуть позже и чуть дальше", - добавила она.

ЦБ ранее заявлял, что рыночная оценка НСПК пройдет до конца 2026 года, а сама сделка состоится в 2027 году. В рамках частичной приватизации планируется, что одному участнику будет продано не более 5% акций компании. Свою заинтересованность в возможном участии в приватизации НСПК высказывали крупнейшие банки, в том числе Т-Банк и Совкомбанк.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце сентября сообщала, что рыночная оценка НСПК завершается, в октябре могут стартовать переговоры с потенциальными покупателями, подписавшими NDA (соглашение о неразглашении). По ее словам, интерес большой.

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Она также обрабатывает операции по картам международных платежных систем Visa и Mastercard, которые в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за конфликта на Украине. Единственным акционером НСПК является Банк России.