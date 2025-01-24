Рынок акций РФ в пятницу подрос к 2950п по индексу МосБиржи

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, стабилизации нефти (мартовский фьючерс на Brent закрепился выше $78 за баррель), а также ожиданий вероятной встречи глав США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи поднялся в район 2950 пунктов, лидерами роста выступили бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+8,3%) и ГК "Самолет" (+5,7%); во "втором эшелоне" выросли акции "Распадской" (+10,3%) и расписки Fix Price (+7%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2947,94 пункта (+0,8%, максимум сессии - 2969,31 пункта), индекс РТС - 945,07 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 января, составил 98,2636 руб. (-83,42 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,1-4,3%, курс доллара от ЦБ РФ подешевел на 4,15 рубля.

Подорожали в пятницу акции ПАО "Полюс" (+3,4%), "Аэрофлота" (+3,1%), "Московской биржи" (+3%), ПАО "Южуралзолото" (+3%), "Мечела" (+2,9%), "МТС" (+2,3%), "НЛМК" (+2,2%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "ММК" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "Т-Технологий" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +1,1% "префы"), АФК "Система" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), бумаги "Магнита" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%).

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), что Россия готова к переговорам с Киевом, но выразил опасения в том, что в условиях запрета на такие переговоры, введенного президентом Украины Владимиром Зеленским, их результаты могут стать нелегитимными.

Путин также заявил о желании встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы спокойно, с учетом нынешней ситуации обсудить вопросы, которые представляют интерес для Москвы и Вашингтона. Возможность такой встречи, "прежде всего, зависит от решений и выбора действующей американской администрации", отметил он.

По оценке Путина, у России может быть много точек соприкосновения с новой администрацией США, в том числе по вопросам стратегической стабильности и экономики, включая энергетику. Он заметил, что Россия и США - крупнейшие производители нефти, а также крупнейшие потребители энергоресурсов. "А это значит, что как для нашей, так и для американской экономики слишком высокие цены - плохо, потому что производить надо внутри страны, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны, и слишком низкие цены - тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний. Здесь есть у нас о чем поговорить", - сказал Путин.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи завершил неделю с позитивным настроением, несмотря на фактор пятницы и укреплявшийся рубль. Инвесторы склонны к оптимизму в отношении обозримой геополитической перспективы, хотя в целом покупки пока довольно осторожные. Это может быть связано с противоречивостью поступающих внешних сигналов.

На внешних рынках сантимент улучшился. Президент США Трамп в интервью Fox News заявил, что предпочел бы не вводить пошлины против КНР. Предварительные оценки январских индексов деловой активности (PMI) по еврозоне показали результат лучше ожиданий для производства и на уровне прогноза - для сектора услуг. На старте следующей недели будут опубликованы индексы PMI в производстве и секторе услуг Китая. Представители стран ЕС обсудят 16-й пакет антироссийских санкций. "Мосбиржа" с понедельника возобновит утреннюю сессию (с 07:00 по Москве), компания X5 представит операционные результаты за IV квартал и 12 месяцев 2024 года. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 января - 2900-3000 пунктов, считает Шепелев.

В пятницу наблюдался финальный аккорд поддержки рубля со стороны налогового периода, пик фискальных платежей придется на 27-28 января. Импортеры также обычно сбавляют спрос на иностранную валюту после активного новогоднего периода. Также в пользу рубля играют продажи валюты в рамках бюджетного правила, жесткий курс ЦБ и, локально, откат индекса доллара ниже 108 пунктов. На объеме предложения валюты на рынке вскоре могут начать негативно сказываться эффекты от введенных недавно санкций против нефтяного экспорта РФ. Завершение налогового периода также позволит валютам скорректироваться вверх. На следующей неделе ожидается рост юаня в пределах 13,3-13,7 руб., доллара – в рамках 98-101 руб., считает представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, на мировых рынках в пятницу преобладал оптимизм, подогретый выступлением президента США Дональда Трампа на форуме в Давосе, где он призвал к немедленному снижению процентных ставок и настоятельно рекомендовал Саудовской Аравии снизить цены на нефть. При этом ничего не было сказано про повышение пошлин.

Рынок акций РФ также отскочил вверх после снижения накануне. Акции "Распадской" выросли на ожиданиях редомициляции "Евраза" после известий, что "Евраз НТМК" был включен правительством РФ в список экономически значимых организаций, которые потенциально подлежат принудительной редомициляции.

Индекс МосБиржи консолидируется ниже уровня 3000 пунктов, который пока остается недоступным. Преодолеть это сопротивление будет не так просто, так как индекс уже близок к зоне перекупленности по индикатору относительной силы RSI, считает Калачев.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ сохраняет оптимистичный настрой в отношении развития геополитической ситуации.

На неделе индексы МосБиржи и РТС обновили пики с июля и октября 2024 года (2983 пункта и 952 пункта), продолжив повышение в ожидании оптимистичных геополитических сигналов, а также на фоне укрепления рубля. Динамику лучше рынка все еще демонстрируют акции застройщиков, особенно "ПИКа" и "Самолета", которые развивают коррекционный отскок от недавних локальных минимумов на надеждах на улучшение ситуации в отрасли и возможные меры ее государственной поддержки. Покупки сохранялись также в перепроданных акциях угольной отрасли: "Распадской" и "Мечеле". В лидерах повышения были и акции ПАО "Полюс", которые обновляли максимумы с 2020 года благодаря более высоким ценам на золото.

В акциях "Распадской" продолжались покупки, обеспеченное ожиданиями редомициляции "Евраза" после того, как его структура "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" была включена в список экономически значимых организаций. В угольной отрасли также не исключают принятия государственных мер поддержки, которые в эти дни обсуждают в правительстве, что поддерживает и акции "Мечела".

На следующей неделе важными событиями станут заседания ФРС и ЕЦБ, а также инфляционные данные по США и Германии. Первая рабочая неделя президентства Трампа завершается на умеренно оптимистичной ноте благодаря более мягкому, чем ожидалось, тону в отношении торговых пошлин. Российский рынок закрыл неделю немногим ниже ее максимумов и все еще выглядит готовым к тестированию 3000 пунктов по индексу МосБиржи на геополитических надеждах. В Кремле, впрочем, на данный момент предостерегают от слишком оптимистичных ожиданий в этом отношении, а в понедельник ЕС готовится обсудить 16-й пакет санкций против РФ наряду с продлением уже имеющихся санкций в конце недели, напомнила Кожухова.

Зарубежные фондовые индексы

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), в Европе нет единого вектора (индекс CAC 40 прибавил 0,1%, DAX и FTSE просели на 0,2-0,8%), слабо "минусуют" США (индексы к 18:50 по Москве просели на 0,1-0,2%).

Банк Японии по итогам заседания 23-24 января повысил ключевую процентную ставку до 0,5% годовых - максимума с октября 2008 года. Решение японского ЦБ совпало с консенсус-прогнозами экспертов, опрошенных The Wall Street Journal и Trading Economics.

"Вероятность реализации экономических и инфляционных прогнозов Банка Японии растет", - говорится в заявлении регулятора, опубликованном по итогам заседания. ЦБ отметил, что поднимет ставку вновь, если ситуация в экономике будет и дальше развиваться в соответствии с его прогнозами.

Потребительские цены в Японии в декабре увеличились на 3,6% в годовом выражении - максимальными темпами с января 2023 года, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3%, максимально с августа 2023 года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 200 млрд юаней ($27,44 млрд).

Вливания направлены на "поддержание ликвидности в банковской системе на достаточном уровне", говорится в заявлении ЦБ. На следующей неделе в Китае начнется празднование Нового года по Лунному календарю. Биржи КНР будут закрыты с 28 января по 4 февраля.

Власти страны также анонсировали новые меры поддержки фондового рынка. В частности, регуляторы призвали страховые и пенсионные фонды наращивать инвестиции в акции, пишет Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре увеличились на 2,2% относительно предыдущего месяца - до 4,24 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это максимальный показатель за десять месяцев. Аналитики в среднем ожидали повышения до 4,19 млн с ноябрьского уровня в 4,15 млн, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 71,1 пункта по сравнению с 74 пунктами месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индекса в текущем месяце до 73,2 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра.

Нефть

На нефтяном рынке в пятницу цены не оставляют попыток стабилизации после отката накануне вечером до 2-недельных минимумов на заявлениях Трампа в Давосе.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $78,2 за баррель (-0,1% и -0,9% накануне), мартовская цена WTI - $74,45 за баррель (-0,2% и -1,1% в четверг).

Обе марки завершили предыдущие торги на минимумах с 9 января после того, как Трамп заявил, что "прямо сейчас цена достаточно высока" и что его администрация нацелена на то, чтобы активизировать добычу в США нефти и газа. Также он намерен призвать ОПЕК к увеличению добычи.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей, сообщило Минэнерго США в четверг. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 400 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 3,07 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 2,18 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 790 тыс. баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 148 тыс. баррелей после роста на 765 тыс. баррелей неделей ранее.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже акции "Распадской" выросли до 312,8 рубля (+10,3%).

Правительство РФ расширило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), включив в него еще три компании, в том числе АО "Евраз НТМК". Распоряжение N86-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Компания "Евраз" также является основным акционером "Распадской".

Расписки Fix Price выросли до 183,6 рубля (+7%). АО "Фикс Прайс" стало владельцем 100% ООО "Бэст Прайс", операционной "дочки" Fix Price в России, говорится в данных ЕГРЮЛ. Кроме того, юрлицо получило 1% ООО "Бэст Прайс Экспорт". До этого владельцем долей была холдинговая структура Fix Price plc, зарегистрированная в Казахстане. Само АО "Фикс Прайс" было учреждено в конце 2024 года, его владельцем выступает казахстанский холдинг.

Также выросли в пятницу акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+14,3% и +10,5% "префы"), расписки "Эталона" (+7,8%), акции ПАО "Россети Северо-Запад" (+7%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+6,2%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+6,1%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" *+5,2%(, ПАО "Бурятзолото" (+4,7%).

Подешевели акции "Саратовэнерго" (-8,1% и -7,9% "префы"), ПАО "Абрау-Дюрсо" (-4%), расписки NanduQ (-3,6%), "О'Кей" (-3,5%), акции "Самараэнерго" (-3,4%), ПАО "ТНС Энерго" (-3,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (-2,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 100,59 млрд рублей (из них 17,13 млрд рублей пришлось на акции ГК "Самолет", 10,98 млрд рублей на бумаги "ПИКа" и 8,14 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).