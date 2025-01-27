Контроль автоперевозок ряда товаров с помощью навигационных пломб начат в РФ и Белоруссии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Система контроля автомобильных грузоперевозок ряда товаров, в том числе алкоголя, табака, одежды, обуви и электроники, с помощью устанавливаемых на границе навигационных пломб с понедельника заработала на территории России и Белоруссии.

Соответствующее расширение действия системы контроля перевозок грузов ранее анонсировали в Минтрансе РФ и в ООО "Центр развития цифровых платформ" (ЦРЦП). Деятельность этой компании регламентирована президентским указом от 2019 года, с 2020 года она по приказу Минтранса РФ стала сертифицированным национальным оператором системы пломбирования. Система запускалась для отслеживания перемещения санкционных товаров: отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые вводили или поддерживали санкции в отношении РФ. Наложение и снятие пломб осуществляется в пунктах пропуска через госграницу.

Запущенные с понедельника меры, как ранее уточняли в Минтрансе, направлены на борьбу с незаконным импортом и оборотом алкоголя и табака, товаров легкой промышленности и народного потребления, а также с экспортом табачной продукции с территории Союзного государства. Они регламентированы декабрьским декретом Высшего госсовета и ноябрьским постановлением Совета министров Союзного государства. "Все организации, осуществляющие перевозки товаров, предусмотренные вышеуказанными декретом и постановлением, обязаны обеспечить использование навигационных пломб, что значительно улучшит контроль за перемещением высокорисковых и налогоёмких товаров и минимизирует риски их контрабанды", - отмечал Минтранс в ранее опубликованном пресс-релизе.

По мнению заместителя министра транспорта Дмитрия Баканова, внедрение навигационных пломб должно сделать перевозки грузов более прозрачными и безопасными, создав более честные условия для участников рынка и снизив уровень контрабанды.

"Навигационные пломбы уже успешно используются в РФ с 2020 года, и за это время было осуществлено более 66 тысяч перевозок с их применением. Мы также провели ряд успешных пилотных проектов, включая эксперимент совместно с Республикой Беларусь по использованию навигационных пломб при перевозке лесоматериалов, а также трехсторонний эксперимент с участием РФ, Республики Казахстан и Кыргызской Республики, который показал свою эффективность. Эти результаты подтверждают, что система работает и приносит реальные результаты в борьбе с контрабандой и повышении безопасности грузоперевозок", - цитировала Баканова пресс-служба Минтранса.

Автомобильному перевозчику, ввозящему товары в РФ, необходимо заранее зарегистрироваться в системе ЦРЦП и оплатить услуги оператора через личный кабинет, указав данные о перевозке. При въезде в пункт пропуска или контрольный пункт нужно обеспечить наложение и активацию навигационной пломбы. Пломба будет использоваться на всем маршруте до места завершения перевозки или до пункта пропуска выезда с территории Союзного государства.

Минтранс заявляет, что внедрение механизма пломбирования не повлияет на сроки поставок и не увеличит расходы перевозчиков, "так как затраты на применение пломб будут минимальными по сравнению с общей стоимостью перевозимых высокорисковых и налогоёмких товаров". "Кроме того, применение навигационных пломб позволит малым перевозчикам продолжать свою деятельность без необходимости обращаться к крупным логистическим компаниям, создавая более конкурентную среду на рынке", - считают в министерстве.

Владельцем 100% долей ООО "ЦРЦП", по данным ЕГРЮЛ, является ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС) - оператор госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным автодорогам "Платон". РТИТС, в свою очередь, принадлежит АО "РТ-Инвест" (50%) и его гендиректору Андрею Шипелову (19%), а также возглавляющему ее Антону Замкову (31%). Доля Замкова в РТИТС увеличилась в конце 2023 года, когда бизнесмен Игорь Ротенберг продал ему свои 23,5%. РБК писал со ссылкой на знакомый с деталями сделки источник, что продажа доли Ротенберга в РТИТС состоялась в рамках "реализации плана по выходу из актива".

Оборот ЦРЦП складывается из поступлений от услуг по наложению и снятию электронных навигационных пломб (ЭНП), а также от сдачи их в аренду для мониторинга перевозок. В России стоимость наложения пломбы составляет 1,96 тыс. руб., стоимость снятия - 1,594 тыс. руб. Услуга онлайн-отслеживания грузов стоит 4 тыс. руб. в сутки.

Из отчетности ЦРЦП следует, что с момента основания в 2018 году чистый убыток оператора стабильно превышал выручку. По итогам 2023 года выручка составила 232,2 млн руб. (+5%), чистый убыток - 458,4 млн руб. против убытка 544,2 млн руб. в 2022 году. Данные за 2024 год пока не раскрыты.