Фондовые индексы США снизились в пятницу вслед за технологическим сектором

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу после существенного подъема ранее в течение прошлой недели.

Инвесторы продолжали следить за статистикой и корпоративной отчетностью за четвертый квартал, а также за заявлениями президента США Дональда Трампа.

Индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 71,1 пункта по сравнению с 74 пунктами месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индикатора всего до 73,2 пункта.

Опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра. При этом индекс уменьшился впервые за полгода.

Негативное влияние на рынок оказало снижение котировок акций представителей высокотехнологической сферы, отмечают эксперты.

Цена акций Texas Instruments упала на 7,5% и стали локомотивом снижения в индексе S&P 500. Разработчик и производитель полупроводниковых компонентов в минувшем квартале снизил чистую прибыль и выручку. При этом прогноз прибыли на текущий период оказался хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги Nvidia Corp. ушли вниз на 3,1% и зафиксировали самое значительное падение среди компонентов Dow Jones.

Акции Microchip Technology подешевели на 5,3%, Analog Devices - на 4,8%, Intel Corp. - на 3,4%, Microsoft Corp. и International Business Machines - на 0,6%, Tesla - на 1,4%.

Котировки бумаг American Express Co. снизились на 1,4%, несмотря на сильную отчетность. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт в четвертом квартале получил выручку и чистую прибыль выше прогноза, а также объявил о повышении дивидендов на 17%. Однако инвесторы остались недовольны ожиданиями компании на 2025 год, которые предполагают рост выручки на 8-10%, в то время как ранее заявленной долгосрочной целью AmEx является подъем более чем на 10% в год.

Стоимость Boeing Co. сократилась за день на 1,4% после того, как один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники заявил, что ожидает в октябре-декабре значительного чистого убытка и падения выручки.

В то же время котировки акций Verizon Communications выросли на 0,9%. Оператор связи завершил четвертый квартал 2024 года с чистой прибылью против убытка годом ранее, при этом количество абонентов мобильной связи выросло на максимальную величину за пять лет.

Генерирующая компания NextEra Energy в четвертом квартале незначительно снизила чистую прибыль, но подтвердила прогноз на 2025 год. Её бумаги подорожали на 5,2% и стали лидером подъема среди компонентов S&P 500.

Кроме того, выросли в цене бумаги Walmart Inc. и Walt Disney Co. - на 1%, Coca-Cola Co. и Visa Inc. - на 0,6%, Estee Lauder Cos. и Lululemon Athletica - на 3%, Alphabet Inc. - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 140,82 пункта (на 0,32%) и составил 44424,25 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 17,47 пункта (на 0,29%) - до 6101,24 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 99,38 пункта (на 0,5%) и завершил сессию на отметке 19954,3 пункта.