Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,16%, лидируют Полюс и Норникель

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии Мосбиржи в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне различных сигналов с мировых фондовых площадок и проседающей нефти (мартовский фьючерс на Brent опустился к $78 за баррель), фактором поддержки остаются ожидания вероятной встречи глав США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,16%, лидируют в росте акции ПАО "Полюс" (+1,4%) и "Норникеля" (+0,9%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2952,75 пункта (+0,16%), индекс РТС - 946,58 пункта (+0,16%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 января, составляет 98,2636 руб. (-83,42 копейки).

Подорожали также акции "Газпрома" (+0,7%), "МТС" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (-0,6%), "Северстали" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

В США индексы акций в минувшую пятницу снизились на 0,3-0,5% во главе с Nasdaq после существенного подъема ранее в течение недели.

Инвесторы продолжали следить за статистикой и корпоративной отчетностью за IV квартал, а также за заявлениями президента США Дональда Трампа.

Индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 71,1 пункта по сравнению с 74 пунктами месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индикатора всего до 73,2 пункта. Опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра. При этом индекс уменьшился впервые за полгода.

В Азии в понедельник наблюдается рост индексов в Китае (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-1,8% во главе с контрактом на Nasdaq).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены также проседают: стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $78,05 за баррель (-0,6%), мартовская цена WTI - $74,2 за баррель (-0,6%).

"Московская биржа" с 27 января возобновила утреннюю сессию на фондовом и срочном рынках. При этом биржа сузила диапазон ценовых границ в ходе утренней торговой сессии на фондовом рынке: для акций максимально допустимое изменение цены бумаги составляет 10% от закрытия предыдущего дня, для ОФЗ - 5%. На фондовом рынке в утренние часы инвесторы могут совершать сделки с наиболее ликвидными акциями и облигациями федерального займа. На срочном рынке в утреннюю сессию доступны все инструменты, которые торгуются на основной. На фондовом рынке с 06:50 по Москве проводится аукцион открытия, с 07:00 по Москве - утренняя сессия. На срочном рынке с 08:50 по Москве будет проводиться аукцион открытия, с 09:00 по Москве - утренняя сессия.