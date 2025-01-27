РФ в 2024 году увеличила экспорт сыра на 22% до 33 тыс. т

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - РФ в 2024 году экспортировала 33 тыс. тонн сыра, что на 22% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов.

Основными покупателями стали Казахстан, на долю которого пришлось 52% поставок, Белоруссия (15%), Узбекистан (12%).

Центр отмечает, что в 2024 году значительно увеличился экспорт российского сыра в Китай. Согласно данным Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, в эту страну было поставлено около 440 тонн почти на $2 млн. По сравнению с предыдущим годом показатели выросли в 4,5 раза как в натуральном, так и в стоимостном выражении.