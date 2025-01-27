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Объем утренних торгов акциями и облигациями на Мосбирже в первый день составил 4,5% от среднедневного в январе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Объем торгов акциями и облигациями в ходе утренней сессии "Московской биржи" в понедельник превысил 7,3 млрд рублей, или 4,5% от среднедневного объема в январе 2025 года, говорится в сообщении площадки.

Мосбиржа 27 января возобновила утренние торги на фондовом и срочном рынках. Торги на рынке акций теперь проводятся 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50, на срочном рынке и рынке облигаций – 15 часов в сутки – с 8:50 до 23:50 по Москве.

Согласно данным биржи, в первый день утренних торгов более 160 тыс. сделок с акциями и облигациями заключили 47 тыс. клиентов, в том числе 44 тыс. частных инвесторов. Наиболее популярными инструментами стали акции "Полюс", ГК "Самолет" и ПАО "Группа компаний ПИК", а также выпуски ОФЗ 26248, 26240 и 26238.

Объем торгов на срочном рынке в утренние часы составил 18,6 млрд рублей – 4,7% от среднедневного объема в январе 2025 года. Свыше 15 тыс. клиентов, преимущественно частные инвесторы, заключили 75,7 тыс. сделок. Наибольший объем торгов зафиксирован во фьючерсных контрактах на природный газ, золото и фьючерс на индекс МосБиржи.

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