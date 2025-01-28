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Крупнейший в мире производитель свинины Smithfield провел IPO на $522 млн

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американский производитель свинины Smithfield Foods Inc. разместил свои акции в США на сумму $522 млн.

Компания и её материнская структура, гонконгская WH Group, продали в общей сложности около 26 млн акций по $20 каждая, говорится в сообщении Smithfield. Ранее ожидалось, что они могут разместить почти 35 млн акций по цене от $23 до $27 за бумагу.

WH Group, купившая Smithfield более десяти лет назад, сохранила контроль над компанией после её выхода на биржу.

Smithfield производит различную продукцию из свинины под брендами Eckrich, Nathan's Famous и Smithfield. За девять месяцев по 29 сентября прошлого года компания получила чистую прибыль в размере $581 млн при выручке в $10,2 млрд против убытка в $2 млн и выручки в $10,6 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Организаторами размещения стали банки Morgan Stanley, Bank of America и Goldman Sachs. Бумаги компании будут торговаться на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером SFD, торги акциями начнутся во вторник.

США Smithfield WH Group
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