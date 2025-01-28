Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов на 0,1%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже демонстрирует снижение цен большинства blue chips из-за оставшихся продаж в условиях ухудшения внешней конъюнктуры, продления антироссийских санкций ЕС и ослабления ожиданий скорой встречи глав США и России по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $77,4 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,1%, лидируют в откате акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-3%) и ГК "Самолет" (-2%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2887,7 пункта (-0,1%), индекс РТС - 936,55 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 января, составляет 97,132 руб. (-1,13 рубля).

Подешевели также акции "МТС" (-1,3%), "Т-Технологии" (-1,3%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), ВТБ (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Магнита" (-0,4%), Сбербанка (-0,2% и -0,4% "префы"), "НЛМК" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%).

Владельцы ПАО "М.Видео" (+1,1%) (группа "М.Видео - Эльдорадо") ведут переговоры о продаже сети, сообщают газеты "Ведомости" и "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Источник "Ведомостей", близкий к компании, сообщил изданию, что ритейлер ведет переговоры с "одним из банков". Другой собеседник утверждает, что ритейлер уже провел аудит, а претендентом на покупку может выступать Промсвязьбанк (ПСБ). Источники "Коммерсанта" утверждают, что ритейлером также интересовались Сбербанк и ВТБ.

По данным одного из собеседников, бизнес "М.Видео" с учетом товарных активов можно оценить в 300 млрд рублей. Представитель ритейлера сообщил газетам, что в компании не комментируют слухи.

Комментарии аналитиков

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, индекс МосБиржи может инерционно тяготеть к 20-дневной средней (2864 пункта), но этот уровень поддержки видится достаточно крепким и пробить его вниз сразу будет сложно. В отсутствие каких-либо подвижек по переговорам России и США торги, скорее всего, будут оставаться вялыми, но не исключены отдельные истории роста. Например, среди бумаг внутреннего сектора, кому выгоден крепкий рубль - ритейлеры, девелоперы. Ориентир для индекса МосБиржи на вторник - 2850-2900 пунктов, считает Крылова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на рынке акций РФ импульс к росту временно угас.

ЦИАН подал заявление о делистинге депозитарных расписок с "Московской биржи", последний торговый день - 5 февраля. Компания планирует обменять расписки на акции МКПАО "ЦИАН", которые готовятся к листингу. После завершения редомициляции компании можно ожидать возобновление выплат дивидендов. Сеть "М.Видео" может сменить владельца, группа ведет переговоры с Промсвязьбанком о продаже. Вероятно, сделка пройдет не как обычная покупка бизнеса, а в рамках реструктуризации долга компании, отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США в понедельник преобладало снижение индексов акций: подрос Dow Jones (+0,7%), но упали S&P 500 (-1,5%) и Nasdaq (-3,1%), причем откат последнего стал максимальным за месяц из-за падения стоимости акций чипмейкеров и других высокотехнологических компаний.

Причиной для этого стал рост популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek, который занял первое место по числу скачиваний в App Store в ряде стран и вошел в число лидеров по скачиваниям в магазине приложений для устройств на базе Android Play Store. Опасения, что новейшая ИИ-модель DeepSeek является более экономически эффективной, работая на менее передовых чипах, ставят под сомнение обоснованность заоблачных оценок стоимости таких компаний, как Nvidia Corp., отмечают эксперты.

Котировки акций Nvidia рухнули на 17%, капитализация компании обвалилась почти на $600 млрд, что является рекордным снижением за один день для американской компании, отмечает CNBC.

Также в США обвалились акции Marvell Technology (-19%), Broadcom (-17%), Micron Technology (-12%), Lam Research (-5%), KLA Corp. (-6%), Advanced Micro Devices (-6%), Super Micro Computer (-13%), Dell Technologies (-9%), Hewlett Packard Enterprise (-6%), Oracle Corp. (-14%).

Президент США Дональд Трамп планирует обложить дополнительными пошлинами весь импорт стали, алюминия и меди, а также поставки зарубежных компьютерных чипов, полупроводниковых компонентов и лекарственных препаратов.

"Соединенным Штатам пора вернуться к системе, которая сделала нас богаче и могущественнее, чем когда-либо прежде", - заявил Трамп в понедельник на мероприятии во Флориде. Он сравнил свой подход к внешней торговле с жесткими пошлинами, введенными президентом Уильямом Маккинли в конце 1890-х годов, пишет USA Today.

В то же время Трамп призвал Конгресс снизить налоги на прибыль компаний, производящих товары в США, до 15% с текущих 21%.

Внимание рынка на этой неделе будет сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, которое завершится в среду, а также на квартальных отчетностях таких гигантов, как Apple, Microsoft, Meta (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена) и Tesla. Кроме того, будут опубликованы такие важные статданные, как изменение ВВП в IV квартале, а также потребительские доходы и расходы в декабре.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,3%).

Биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздником (Новый год по Лунному календарю).

Согласно опубликованным накануне официальным данным, экспорт Гонконга в декабре 2024 года вырос на максимальные за четыре месяца 5,2% в годовом выражении (до 406,7 млрд гонконгских долларов, или $52,2 млрд), в то время как импорт снизился впервые за десять месяцев - на 1,1% (до 441,2 млрд долларов).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вверх после отката накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $77,4 за баррель (+0,4% и -1,8% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $73,45 за баррель (+0,4% и -2% в понедельник).

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп поручил немедленно ввести 25%-ю пошлину на весь колумбийский импорт за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами. Позднее было объявлено, что вступление пошлины в силу пока откладывается, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия Вашингтона.

Аналитики ING отметили, что Колумбия является одним из ключевых поставщиков нефти в Соединенные Штаты - объемы превышают 200 тыс. баррелей в сутки.

Дополнительным фактором, ускорившим падение цен на нефть в понедельник, стал обвал американского фондового рынка во главе с Nasdaq из-за роста популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 МСК составил 12,26 млрд рублей (из них 2,03 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 1,72 млрд рублей на бумаги ГК "Самолет" и 1,08 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).