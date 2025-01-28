"СИБУР" в 2024 году произвел 9 млн т синтетических материалов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "СИБУР" в 2024 году произвел 9 млн тонн синтетических материалов, сообщил глава компании Михаил Карисалов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Мы на сегодняшний день цели, которые ставили перед собой, все выполняем. Выпуск синтетических материалов в 2024 году достиг 9 млн тонн. Мы полностью обеспечим спрос десятков отраслей РФ, которые их используют. Это и полиэтилен, полипропилен, ПВХ, синтетические каучуки, топливные элементы, целая гамма продуктов специальной химии", - сказал Карисалов.

По данным источника, близкого к компании, таким образом рост производства к 2023 году составил около 10%.

"Отрасли, которые используют наши материалы, полностью имеют импортозамещение по базовым маркам. В целом наша совместная работа как в 2024 году, так и в предыдущие годы позволила примерно на 55% нарастить использование в отраслях российской экономики синтетических материалов. При этом был существенно сокращен импорт, на 56% мы сократили вместе с нашими партнерами, а это более 5 тысяч производств крупного, мелкого, среднего предпринимательства. Мы сократили импорт почти что на 60% гранул и на 36% сократили импорт готовых изделий из синтетических материалов", - добавил он.

Он напомнил также, что компания продолжает реализацию ряда крупных инвестпроектов - Амурский ГХК, проекты в Западной Сибири, в Поволжском кластере.

Карисалов отметил, что Россия увеличила потребление полимерных материалов с 8 кг на душу населения более 20 лет назад до нынешних 30 кг. В то же время "Китай, Турция, Германия - это цифры 45-60 кг на одного человека".