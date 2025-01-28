В Казахстане предложили отменить соцналоги и пенсионные взносы работодателей и повысить НДС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана считает необходимым повысить ставку налога на добавленную стоимость, одновременно упразднив социальные налоги и пенсионные взносы работодателей.

"Основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда, а значит на себестоимость. Ещё до того, как товар попал на полку, предприниматель вынужден заплатить большую часть налогов. Правительство предлагает снизить нагрузку на фонд оплаты труда путем переноса ее на продажи. Для этого необходимо повысить ставку НДС, одновременно снизив социальные льготы и обязательные пенсионные выплаты работодателей", - сказал премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства с участием президента.

Как сообщил вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин, в рамках налоговой реформы правительство обещает "значительно снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10% до 30%" за счет упразднения социальных налогов и обязательных пенсионных взносов работодателей в обмен на повышение ставки НДС.

"Естественно, было бы ошибкой решить проблемы государства только за счет поднятия налогов. В связи с повышением ставки НДС у бизнеса, естественно, появятся дополнительные издержки. Государство готово их компенсировать, - пояснил он. - Мы понимаем, что социальный налог является основным доходом местных бюджетов. Нами прорабатываются варианты по перераспределению других видов налогов с республиканского в местные бюджеты. Мы готовы компенсировать им это. Будущие доходы позволят это сделать. В результате произойдет перебалансировка налоговой системы Казахстана".

Также правительство предлагает снизить порог для постановки на учет по НДС с нынешних 78 млн тенге до 15 млн тенге. По данным вице-премьера, в этих пределах сегодня работает 80% малого и среднего бизнеса.

По словам Жумангарина, в результате повышения ставки НДС и снижения порога для постановки на учет по НДС доходная часть бюджета может быть заметно увеличена - "на порядка 5-7 триллионов тенге".

"Это позволит нам увеличить бюджет развития с нынешних 8% до 20%", - добавил он.

Планируемая ставка НДС на заседании не озвучивалась.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предварительно одобрил инициативу правительства по налоговой реформе, но призвал дополнительно проработать ряд вопросов.

"Необходимо разъяснять обществу и населению. Например, социальный налог. Как мы будем осуществлять администрирование? Все это необходимо обсудить и продумать, как осуществить данную реформу. В целом, она необходима, я одобряю, однако нужно обсудить, исследовать", - сказал глава государства.

"Подтверждаю, что реформа нужна. Но сейчас перед нами стоит задача уменьшить трансферты из Нацфонда, усилить его сберегательную функцию. Накопившиеся средства направить на финансирование крупных инфраструктурных проектов. Таким образом, нужно усилить функцию государственного развития. Этот момент, в частности социальный налог, нужно еще внимательно прорабатывать", - добавил он.

Официальный курс на 28 января - 516,77 тенге/$1.