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Токаев призвал правительство Казахстана "затянуть пояса и жить по средствам"

Он также отметил "необычность ситуации" в экономике

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства страны перейти на режим тотальной экономии, расходовать средства лишь на решение самых насущных задач.

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"Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач, - сказал он на расширенном заседании правительства в Астане. - Пришло время затянуть пояса и жить по средствам".

Он также заявил, что Нацбанку Казахстана следует отказаться от установок "независимости и самостоятельности" и активно взаимодействовать с правительством, чтобы не допустить роста инфляции.

"В целом обуздание инфляции - это крайне важная работа, если не сказать сейчас основная работа, которая должна проводиться в тесном сотрудничестве с правительством. Прежняя установка на то, что "мы независимые, самостоятельные", сейчас уже не работает, поскольку ситуация необычная", - сказал президент и пообещал позже высказаться о "необычной ситуации".

"Работу Нацбанк проводит в соответствии с мандатом. Это понятно. Работа ведется в текущем режиме, но вопросы, конечно же, остаются. Прежде всего, людей волнует волатильность национальной валюты. Эксперты ожидают давление на курс тенге из-за укрепления американского доллара и обеспечение стабильности валюты", - добавил глава государства.

Инфляция в Казахстане в декабре 2024 года в годовом исчислении составила 8,6%, ускорившись с 8,4% в ноябре и 8,5% в октябре. Национальный банк ставит своей целью стабилизацию инфляции вблизи 5% в среднесрочной перспективе.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан правительство Нацбанк Казахстана
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