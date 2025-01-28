Токаев призвал правительство Казахстана "затянуть пояса и жить по средствам"

Он также отметил "необычность ситуации" в экономике

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства страны перейти на режим тотальной экономии, расходовать средства лишь на решение самых насущных задач.

"Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач, - сказал он на расширенном заседании правительства в Астане. - Пришло время затянуть пояса и жить по средствам".

Он также заявил, что Нацбанку Казахстана следует отказаться от установок "независимости и самостоятельности" и активно взаимодействовать с правительством, чтобы не допустить роста инфляции.

"В целом обуздание инфляции - это крайне важная работа, если не сказать сейчас основная работа, которая должна проводиться в тесном сотрудничестве с правительством. Прежняя установка на то, что "мы независимые, самостоятельные", сейчас уже не работает, поскольку ситуация необычная", - сказал президент и пообещал позже высказаться о "необычной ситуации".

"Работу Нацбанк проводит в соответствии с мандатом. Это понятно. Работа ведется в текущем режиме, но вопросы, конечно же, остаются. Прежде всего, людей волнует волатильность национальной валюты. Эксперты ожидают давление на курс тенге из-за укрепления американского доллара и обеспечение стабильности валюты", - добавил глава государства.

Инфляция в Казахстане в декабре 2024 года в годовом исчислении составила 8,6%, ускорившись с 8,4% в ноябре и 8,5% в октябре. Национальный банк ставит своей целью стабилизацию инфляции вблизи 5% в среднесрочной перспективе.