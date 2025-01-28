В Казахстане обсуждают повышение НДС с 12% до 20%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Казахстане размер налога на добавочную стоимость может быть повышен с текущих 12% до 20%, окончательное решение еще не принято, сообщил на брифинге заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

"Ставка НДС 20% - наиболее распространенная в мире. Мы пока еще не определились, потому что месяц мы проводим консультации, проводим постоянные встречи, есть ряд консультантов", - сказал он.

Он подчеркнул, что страна нуждается в налоговой реформе, добавив, что в парламенте находится проект Налогового кодекса, в который скоро будут внесены правки.

"Мы собираемся поднимать НДС, ставка обсуждается. В парламенте находится проект Налогового кодекса и в него внесем правки. (...) Реформа нужна и глава государства ее поддержал", - отметил вице-премьер.

Ранее в этот день стало известно, что правительство Казахстана считает необходимым повысить ставку налога на добавленную стоимость, одновременно упразднив социальные налоги и пенсионные взносы работодателей.