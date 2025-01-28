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Инвестфонд Yellow Cake ждет роста объемов торговли на мировом рынке урана

Это может привести к волатильности цен

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Британский инвестфонд Yellow Cake, специализирующийся на инвестициях в уран, ожидает в 2025 г. рост объемов срочных контрактов на рынке урана, особенно среди атомных компаний в США, Азии, Тихоокеанском регионе.

По прогнозу участников рынка, на которые Yellow Cake ссылается в своем отчете за 2024 год, объемы торгов ураном в 2025 году вырастут, что может привести к волатильности цен.

"Мы считаем, что этот год выявит хрупкость предложения перед лицом растущего спроса. Этот фактор окажет повышательное давление на цены на уран. Общая рыночная тенденция продолжает поддерживать инвестиции в уран. Сейчас наблюдается реальный рост спроса на ядерную энергетику, поскольку все больше стран публично поддерживают утроение ядерных мощностей в мире, не только за счет больших, но и малых реакторов", - прокомментировал CEO фонда Yellow Cake Андре Либенберг.

Развитие атомной энергетики и растущий спрос на уран были среди главных тенденций в отрасли с 2024 года. Амбициозные планы ряда стран с атомной энергетике, особенно в технологиях малых реакторов, в среднесрочной перспективе транслируются в растущий спрос на рынке урана, считают в Yellow Cake.

В IV квартале 2024 года цены на уран снизились на 10,7%, до $73 за фунт. В январе цены продолжили снижение и на 27 января составляли $67,3 за фунт. На этом фоне стоимость урановых запасов Yellow Cake в 2024 году снизилась на 10,7%, до $1,58 млрд.

Годовой объем транзакций на мировом рынке урана в 2024 году составил 45,6 млн фунтов против 56,7 млн фунтов годом ранее. Для сравнения в 2020-2023 годах среднегодовой объем сделок составлял 78,7 млн фунтов с пиковым значением в 102,4 млн фунтов в 2021 году, привел данные британский фонд.

США Yellow Cake Андре Либенберг Азия Великобритания
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