Гросси заявил, что запрет США на импорт урана из РФ может повлиять на глобальный рынок

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Запрет США импорта российского урана может повлиять на международный рынок топлива, но эти перемены не случатся за ночь, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник.

"Перемены на рынке произойдут, но они не могут случиться в одночасье. На это уйдет несколько лет", - сказал Гросси во время пресс-конференции, комментируя возможное влияние на мировой рынок топлива запрета США на импорт российского урана.

Гросси добавил, что не считает, что данная ситуация усложняет работу МАГАТЭ.

В середине мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана в США. Закон запрещает импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием.