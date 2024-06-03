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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Гросси заявил, что запрет США на импорт урана из РФ может повлиять на глобальный рынок

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Запрет США импорта российского урана может повлиять на международный рынок топлива, но эти перемены не случатся за ночь, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник.

В РоссииВ Кремле заявили, что запрет импорта урана из РФ в США некритичен для РоссииЧитать подробнее

"Перемены на рынке произойдут, но они не могут случиться в одночасье. На это уйдет несколько лет", - сказал Гросси во время пресс-конференции, комментируя возможное влияние на мировой рынок топлива запрета США на импорт российского урана.

Гросси добавил, что не считает, что данная ситуация усложняет работу МАГАТЭ.

В середине мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана в США. Закон запрещает импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси РФ США уран
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