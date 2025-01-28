Денежная масса в РФ в национальном определении в 2024 году выросла на 19,2%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в декабре 2024 года увеличилась на 6 трлн 231,2 млрд рублей, или на 5,6%, до 117 трлн 256,4 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России.

В 2024 году она возросла на 18 трлн 871,0 млрд рублей, или на 19,2%, после увеличения в 2023 году на 19,4%, в 2022 году – на 24,4%.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в декабре увеличился на 543,4 млрд рублей, или на 3,2%, до 17 трлн 274,0 млрд рублей, в 2024 году – на 140,0 млрд рублей, или на 0,8% (годовой темп прироста наличных денег стал положительным впервые с 1 июня прошлого года).

Доля наличных денег в денежной массе на 1 января 2025 года обновила абсолютный минимальный уровень, снизившись до 14,7% с 15,1% месяцем ранее.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в декабре выросла на 4,3% после роста в ноябре на 1,2%. Годовой темп ее прироста на 1 января снизился до 15,0% с 15,7% на 1 декабря.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, вклад требований банковской системы к организациям и домашним хозяйствам в прирост широкой денежной массы (с исключением валютной переоценки) по-прежнему остается определяющим. На 1 января 2025 года он снизился по сравнению с предыдущим месяцем. Месячный прирост требований к организациям составил 0,9 трлн рублей, требования к домашним хозяйствам сократились за месяц на 0,4 трлн рублей.

В результате годовой вклад требований банковской системы к экономике составил 20,2 трлн рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем (21,5 трлн рублей). Годовой прирост требований к домашним хозяйствам снизился до 3,5 трлн рублей, к организациям - до 16,7 трлн рублей.

Вклад бюджетного сектора в годовой прирост денежной массы в декабре остался положительным и увеличился по сравнению с ноябрем. Значительный прирост чистых требований к органам госуправления в декабре (на 6 трлн рублей) был обусловлен в большей степени сезонными факторами.

В результате годовой вклад чистых требований органов государственного управления в прирост денежной массы на 1 января 2025 года составил 2,5 трлн рублей, что превышает показатель предыдущего месяца (1,4 трлн рублей).

Вклад чистых иностранных активов Банка России и кредитных организаций в годовую динамику денежной массы остался отрицательным и на 1 января составил минус 5,3 трлн рублей.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.