"Циан" в III квартале сократил выручку на 2%, до 3,2 млрд рублей

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Выручка "Циана", сервиса объявлений о недвижимости, в III квартале снизилась на 2% в годовом выражении и составила 3,2 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка основного бизнеса компании, который включает размещение объявлений, медийную рекламу и лидогенерацию, в отчетном периоде осталась без изменений - 3 млрд рублей. Транзакционный бизнес сократился в отчетном периоде на 28% - до 146 млн рублей.

"Неблагоприятные рыночные условия в основном затронули вертикаль первичной недвижимости и транзакционный бизнес, в то время как выручка от размещения объявлений продолжила рост в третьем квартале. В третьем квартале падение рынка новостроек составило 53% год к году, количество выданных ипотечных кредитов сократилось на 52% год к году. В то время как выручка "Циан" снизилась на 2% год к году в III квартале", - прокомментировал результат СЕО группы Дмитрий Григорьев.

Динамика выручки основного бизнеса обусловлена увеличением выручки от размещения объявлений и медийной рекламы, что позволило компенсировать снижение выручки от лидогенерации.

Результаты транзакционного бизнеса связаны с крайне неблагоприятной ситуацией на рынке ипотечного кредитования.

Показатель скорректированной EBITDA сократился более чем в 2 раза, до 500 млн рублей. Рентабельность показателя - 15,8% против 33,5% годом ранее. Снижение обусловлено динамикой выручки и операционных расходов; а также решением "тактических задач по доле рынка".

Операционные расходы "Циан" выросли на 24% и составили 2,9 млрд рублей на фоне увеличения расходов на персонал и маркетинг. Так, маркетинговые расходы выросли на 13% - до 1,1 млрд рублей. Расходы на персонал увеличились на 30% - до 1,4 млрд рублей.

Чистая прибыль снизилась на 9%, до 748 млн рублей.

На 30 сентября объем денежных средств группы составил 8,5 млрд рублей.