Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1% на старте основной сессии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В среду торги основной сессии "Мосбиржи" начались со смешанной динамики цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, просевших котировок нефти (фьючерс на Brent торгуется у $77,3 за баррель) и санкционного давления Запада на Россию.

Индексы РТС и МосБиржи за минуту основных торгов просели на 0,1%, лидируют в откате акции "Селигдара" (-2,6%) и "ФосАгро" (-2,4%); подорожали акции Московского кредитного банка (+2,6%) и "Роснефти" (+1,3%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 2928,53 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% до 941,71 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 29 января, составляет 97,9658 рубля (+83,38 копейки).

Вечером 28 января стало известно, что Еврокомиссия решила ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. "Ожидается, что пошлины негативно скажутся на доходах России от экспорта, тем самым повлияв на российские действия на Украине", - сказано в документе на сайте Еврокомиссии. При этом отмечается, что "экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны остается неизменным".

Кроме того, Евросоюз может включить поэтапный запрет на импорт алюминия из России в очередной санкционный пакет, который готовится в преддверии третьей годовщины начала конфликта на Украине, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Планируется, что европейские покупатели в течение года смогут продолжать приобретение российского алюминия в рамках системы квот, а затем вступит в силу полный запрет на его импорт.

Подешевели также акции ОК "Русал" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "ММК" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), ВТБ (+0,5%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 9,19 млрд рублей (из них 836,87 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 820,64 млн рублей на бумаги "Т-Технологии" и 767,68 млн рублей на акции ГК "Самолет").

Компания "Инарктика" (+2,1%), ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, в 2024 году увеличила выручку на 10,5%, до 31,5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе. Компания подчеркивает, что это "исторически высокий показатель".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, в последние дни индекс МосБиржи продолжает колебания вблизи 200-дневной скользящей средней. Консолидация последних дней позволила индикатору отойти от уровней перекупленности по индексу относительной силы RSI, однако для роста выше 3000 пунктов индексу необходимо преодолеть локальное сопротивление в районе 2970 пунктов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", российский рынок практически не реагирует на всплеск волатильности на глобальных площадках, связанный с ростом популярности китайского ИИ-стартапа DeepSeek. В среду заканчивается процесс выплаты дивидендов акционерам "ЛУКОЙЛа", также завершается очередной период налоговых выплат, что может послужить причиной приостановки укрепления рубля.

Власти ЕС продолжают обсуждать возможность очередных антироссийских санкций. Текущие предложения включают в себя санкции в отношении алюминиевой отрасли, отключение от SWIFT еще около 15 банков и санкции против 70 судов по перевозке нефти. Отсутствие негативной реакции рынка на эти новости может быть подтверждением иррелевантности санкций для российской экономики с точки зрения участников рынка, полагают эксперты "Цифра брокер".

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, в среду спрос на российские "фишки" инерционно сохранится, но ослабнет в ожидании дополнительных новостных вводных и публикации недельных данных по инфляции. Целевым диапазоном колебаний для индекса МосБиржи в среду видится коридор 2910-2960 пунктов, считает аналитик.

Накануне рынок подрос на фоне улучшения настроений на мировых рынках и новых подтверждений со стороны президента РФ Владимира Путина, что страна готова к мирным переговорам по Украине, отметил Локтюхов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,3-2% во главе с Nasdaq, который частично отыграл падение днем ранее, когда котировки акций чипмейкеров резко снизились на фоне подъема популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek.

Статданные, опубликованные во вторник, указали на спад экономической активности в США. Объем новых заказов на товары длительного пользования в стране в декабре уменьшился на 2,2%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре их снижение составило 2%, а не 1,1%, как сообщалось ранее.

Индекс потребительского доверия в США в январе упал до 104,1 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в декабре значение индикатора составило 109,5 пункта, а не 104,7 пункта, как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 105,6 пункта с объявленного ранее декабрьского уровня.

В Азии в среду наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

Биржи материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи не работают из-за празднования наступления Нового года по Лунному календарю.

Протокол последнего заседания Банка Японии показал, что центральный банк сохраняет осторожную позицию в отношении денежно-кредитной политики, подчеркивая, что любые корректировки будут зависеть от динамики инфляции, роста заработной платы и глобальных экономических рисков.

Потребительские цены в Австралии в четвертом квартале 2024 года выросли на 2,4% в годовом выражении по сравнению с 2,8% в предыдущие три месяца, по данным статбюро страны. В результате инфляция опустилась до минимума с первого квартала 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали замедление до 2,5%.

Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы, завершающееся 29 января. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку по итогам этого заседания на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых.

На нефтяном рынке утром в среду цены приостановили рост, наблюдавшийся накануне. К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,2% до $77,33 за баррель (+0,5% во вторник), мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,1% до $73,69 за баррель (+0,8% во вторник).

Во вторник нефтяные котировки восстанавливались после падения днем ранее вместе с остальными мировыми финансовыми рынками. Это падение спровоцировали опасения по поводу китайского ИИ-ассистента, разработанного стартапом DeepSeek. По слухам, он может оказаться более экономически эффективным, чем разработки конкурентов, при этом работая на менее передовых чипах и требуя меньших энергозатрат.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,86 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали еще большего роста - на 3,7 млн баррелей.

Официальный отчет Министерства энергетики будет опубликован позднее в среду; опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,6 млн баррелей, бензина - на 1,4 млн баррелей, ждут снижения запасов дистиллятов на 2,4 млн баррелей.